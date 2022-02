Maestra de Yauco atiende en un banquito a estudiantes de educación especial

Una maestra de la escuela Santiago Negroni en el pueblo de Yauco mostró a través de las redes sociales el espacio que utiliza para atender a sus estudiantes de educación especial.

Zaira N. García Ortiz evidenció con una fotografía que atiende a los menores en un banquito del mencionado plantel.

“Por si las exigencias de un retiro digno para las maestras y maestros no es suficiente, les presento mi espacio de trabajo. En un banquito del pasillo de la escuela atiendo los y las estudiantes del programa de educación especial. Desde los temblores de diciembre de 2019 la escuela perdió un edificio de 4 salones y entre estos mi salón de educación especial”, relató la educadora.

“Luego de varias visitas de ingenieros y dos años de inacción, nos indican que el edificio no se arreglará por el momento porque tiene más daños de lo esperado (No es solo las columnas cortas). Es inconcebible que al día de hoy el área sur no tenga fecha para comenzar los arreglos o construcción de escuelas. EXIGIMOS ACCION DEL GOBIERNO Y ESCUELAS EN EL SUR YA”, añadió.