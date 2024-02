DDB Latina Puerto Rico anuncia nombramientos gerenciales

DDB Latina Puerto Rico anunció el nombramiento de José Ramón González como vicepresidente de estrategia y a Joseph López como “Head of Transformation”.

González cuenta con una trayectoria de más de 12 años en DDB Latina Puerto Rico, colaborando estrechamente con los diferentes equipos y sus clientes. “Como vicepresidente de estrategia, jugará un papel crucial en dar forma a la dirección estratégica a largo plazo de la agencia, alineando los objetivos comerciales con las tendencias creativas. Además, estará a cargo de liderar el proceso de planificación estratégica, garantizando campañas cohesivas e innovadoras para los clientes”.

En el área de tecnología, López asume el cargo de “Head of Transformation”, “donde guiará estratégicamente a la organización en la evolución digital con el enfoque de implementar una visión orientada al futuro. Fomentará un cambio cultural hacia la innovación y lo digital, así como nuevas disciplinas como la Inteligencia Artificial. Este nombramiento refleja el compromiso de la agencia en ser pionera en campañas con componentes tecnológicos y en integrar la tecnología con la creatividad”.

“Estos nombramientos representan un paso significativo en nuestra estrategia para ofrecer soluciones publicitarias de vanguardia. Joseph y José Ramón aportan experiencia y visión estratégica que impulsarán nuestra agencia, no solo para ofrecer a nuestros clientes un mejor producto creativo, sino también uno distintivo”, indicó Edgardo M. Rivera, CEO de la agencia que el pasado mes de diciembre fue galardonada con el premio Global Grand Effie en el Festival Effie Global Best of the Best.