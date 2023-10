Lanzan la única agenda que te guía paso a paso por el complicado proceso de admisión universitaria

SAN JUAN, Puerto Rico (2 de octubre de 2023) En Ruta A La Universidad ha lanzado una nueva herramienta creada por una madre puertorriqueña preocupada por el futuro universitario de sus hijos. Este concepto consta de varias agendas-guías personalizadas para los grados de estudiantes de 9no., 10mo., 11mo. y 12mo. La necesidad de ayudar a sus hijos a que tuvieran la mayor información disponible, impulsó a Iris M. Rodríguez a crear la Agenda-Guía Senior para estudiantes que cursan 9no. grado a 12mo. grado. Este producto concentra todo en un solo lugar para que los estudiantes puedan aprovechar todas las oportunidades disponibles para lograr una exitosa admisión a la universidad.

“He recibido un inmenso apoyo de parte de instituciones educativas, padres y estudiantes por esta agenda que está llena de información y oportunidades para que los estudiantes tengan una guía que los ayuda a trazar un plan estratégico desde 9no. grado hasta 12mo. grado y así lograr ser admitidos en la universidad de sus sueños,” nos comentó su creadora. Información vital como: Programas para adelantar créditos universitarios desde escuela intermedia y superior, becas, fechas de todos los exámenes estandarizados para admisión universitaria, acceso a repasos para estos exámenes, foros e instituciones que brindan información sobre este proceso, glosario, programas de internados y programas preuniversitarios en Puerto Rico y Estados Unidos son solo algunos de los datos que contiene esta Agenda-Guía.

“Durante dos años me di a la tarea de recopilar la mayor información relevante posible, con la ayuda de directores de las universidades locales con mayor demanda y me asesoré con una consejera estudiantil certificada para crear la única agenda que te guía paso a paso por el complicado y competitivo proceso de admisión universitaria en Puerto Rico y Estados Unidos,” añadió. Si los estudiantes comienzan con tiempo, pueden ir descartando o eligiendo sus carreras universitarias. Y tienen la oportunidad de asistir a diferentes programas Preuniversitarios y evaluar potenciales profesiones e ir decidiendo de una manera más certera.

Para muchos estudiantes y padres se ha convertido en una herramienta para que el estudiante pueda adueñarse de su propio futuro para otros un salvavidas ya que no tienen idea de cómo navegar por todo este proceso que puede ser abrumador y estresante. Para más información sobre la Agenda -Guía para estudiantes de 9no., 10mo., 11mo. y 12mo. o adquirirla lo pueden hacer en las redes sociales: Facebook: En Ruta A La Universidad y en Instagram: enrutaalauniversidad_pr o en Amazon: Bajo Iris Rodríguez 12mo. Senior One Last Ride 2023-2024 11mo. Senior One Year In The Making 10mo. Senior Two Years In The Making 9no. Senior Three Years In The Making.