La Fundación Huellas de Salud anuncia su 1.er Día Familiar y la 7ª edición del 5K Corre por tu Salud en colaboración con el municipio de Dorado

SAN JUAN, PUERTO RICO – La Fundación Huellas de Salud, en alianza con el municipio de Dorado invita al público en general a su primer Día Familiar de Huellas de Salud y a la séptima edición de su carrera 5K Corre por tu Salud de First Medical Plan, Inc., El evento regresa con más fuerza tras no haberse celebrado desde el 2019 y tendrá lugar el domingo, 15 de octubre a las 7:00 a.m. en el Parque Agroturístico y Recreativo de Dorado. Con el propósito principal de recaudar fondos para los valiosos programas educativos y servicios de salud que la Fundación ofrece a la comunidad, este año promete ser el más grandioso que han presentado.

La Carrera 5K Corre por tu Salud se destaca con más de $9,000 en premios en metálico, consolidando su compromiso de promover hábitos de vida saludables y el deporte en la comunidad. Con el apoyo de varias empresas, este año promete ser el más grande que han presentado. El Dr. Carlos Otero-Rivera, director de la Fundación, comentó: “En Huellas de Salud entendemos la importancia de promover hábitos de vida saludables desde temprana edad. Esta carrera y día familiar son una muestra de nuestro compromiso con la salud y bienestar de todos los puertorriqueños. Estamos orgullosos de lo que lograremos con este evento, con el fin de cumplir con la misión de la Fundación”.

Además de la carrera, el Día Familiar contará con una variedad de eventos que promueven el bienestar integral de los asistentes. Se llevarán a cabo clínicas de salud, eventos de actividad física, intervenciones educativas de nutrición y manejo de manejo de emociones, entre otros. También contará con un ambiente festivo que incluye espacios para picnic, una variedad de food trucks y entretenimiento para toda la familia. Para los amantes de la música, “A Son de Guerra” estará presente, y para los más pequeños, el grupo “Narices Rojas Band” amenizará el día. Añadiendo más brillo al evento, el renombrado cantante y actor Michael Stuart será el animador principal del Día Familiar, asegurando que cada momento esté lleno de energía y diversión.

La Fundación Huellas de Salud trabaja incansablemente para mejorar la salud y bienestar de nuestra comunidad. Esta carrera y día familiar son más que un evento, una celebración de la vida, salud y la comunidad.

“En First Medical, siempre hemos creído en la importancia de promover la salud y bienestar en nuestra comunidad. Estamos honrados de ser el auspiciador principal de este evento y de aliarnos con la Fundación Huellas de Salud. La carrera 5k Corre por tu Salud y el Día Familiar no son solo un evento deportivo y recreativo; son un reflejo de nuestro compromiso continuo con la promoción de hábitos saludables y la construcción de un futuro más brillante para todos en Puerto Rico”, dijo Francisco J. Artau Feliciano, presidente de First Medical Health Plan, Inc., auspiciador principal del evento y aliado de la Fundación en esta iniciativa.

De igual forma, el alcalde de Dorado, Hon. Carlos López Rivera destacó: “El municipio de Dorado siempre está buscando maneras de colaborar con iniciativas que aporten al bienestar de nuestros ciudadanos. La alianza con la Fundación Huellas de Salud y el apoyo al programa ‘Mi Escuela Amiga’ reflejan nuestro compromiso con la educación y salud de los doradeños. Invitamos a todos a unirse a esta causa y disfrutar de un día lleno de actividades para toda la familia”.

La Fundación Huellas de Salud tiene una misión clara: restablecer y fortalecer la salud física y emocional de Puerto Rico a través de programas de prevención, educativos e intervenciones directas. Su visión es crear un ambiente saludable para la niñez puertorriqueña, centrándose en aspectos como la alimentación saludable, mantenerse activos y la salud mental. A su vez, el programa “Mi Escuela Amiga” del Municipio de Dorado busca ofrecer espacios seguros y entretenidos para los estudiantes, promoviendo la educación y el bienestar integral a través de actividades educativas y recreativas. La colaboración con el programa “Mi Escuela Amiga” garantiza que una parte de los fondos recaudados se destine a seguir apoyando y fortaleciendo este valioso proyecto educativo.

Para los interesados en participar en el 5K Corre por tu Salud, las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de Allsportcentral.com, buscando “5K Corre por tu Salud” , o directamente en la página de Facebook de la Fundación. Con la inscripción, los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, un bulto y una medalla de participación. El costo de inscripción temprana es de $25 y de $30, si se realiza luego del 30 de septiembre de 2023.

Para más información, puede comunicarse al 787-665-2089 o 787-309-5628 o a través del correo electrónico info@fundacionhuellasdesalud.com