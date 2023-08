Más de 1,800 personas participan del Boricua Emprende Fest

Hoy jueves, ante casa llena se llevó a cabo exitosamente la quinta edición del Boricua Emprende Fest (BE Fest), el evento anual de educación y celebración empresarial más grande en Puerto Rico.

Desde las 8 de la mañana, el Centro de Convenciones recibió a más de 1,800 personas, entre ellos empresarios, estudiantes, expertos, organizaciones de apoyo empresarial, dueños de negocios y personas de todas las edades e industrias dispuestos a aprender y compartir sus experiencias en el interés común de emprender exitosa y sosteniblemente.

Como todos los años, este evento fue presentado por el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación y organizado por su programa Colmena66 y los demás programas que componen el pilar de emprendimiento del Fideicomiso como Fase1, parallel18 y las Subvenciones Federales de SBIR/STTR.

La bienvenida estuvo a cargo de Denisse Rodríguez, la Ingeniera Lucy Crespo y el Honorable Manuel Cidre, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El programa parallel18 organizó un “mentor lounge” en donde los asistentes podían encontrar apoyo de diversos mentores expertos en temas como: contabilidad, plan de negocio, marca, permisos, mercadeo, entre otros.

“Como constructores del ecosistema empresarial, es sumamente satisfactorio y esperanzador ser testigos del crecimiento y la evolución de la comunidad empresarial a través de los años. El reenfoque de las estrategias de desarrollo económico lideradas por el empresarismo son la mejor herramienta para que el crecimiento sea sostenible y equitativo. La sorprendente acogida y el éxito de este evento nos demuestra que cada vez son más las personas que desean continuar educándose para impulsar sus negocios, crear empleos y aportar a la economía y el desarrollo del país”, resaltó Denisse Rodríguez Colón, directora ejecutiva de Colmena66.

Durante todo el evento “El Panal”, área de exhibidores con más de 75 recursos de apoyo empresarial, estuvo listo para recibir a los asistentes en donde compartieron sus ofrecimientos. Simultáneamente contaron con un Mercado de Proveedores para PyMes en donde se encontraban servicios de contabilidad, permisos, consultoría legal y mucho más.

La agenda estaba llena con más de 50 sesiones educativas organizadas por la comunidad empresarial. El evento comenzó con un panel llamado: “¡Boricuas que Emprenden! Tu Camino Empresarial en Datos” compuesto por Learningbp, Molcajete Foods LLC, Aguas Frescas P.R. e Insu Health Design quienes conversaron sobre sus respectivos caminos empresariales y el apoyo que han recibido en cada etapa de su negocio.

Acto seguido, Ella Woger Nieves, CEO de Invest Puerto Rico, ofreció la charla: “Mapping Puerto Rico’s Innovation Ecosystem: Unveiling Panoramica.” . Esta charla marcó el lanzamiento oficial de la nueva plataforma Panorámica, diseñada para promover el empresarismo, fomentar la colaboración y estimular desarrollo económico en la isla y de la cual el Fideicomiso es socio fundador. Luego pasaron a tarima Ricardo Burgos, gerente del P.R. Research and Innovation Meetups y Jorge Fontánez CEO de B Lab., y entablaron la conversación: “Becoming a B Corp: How Certification Drives Purpose and Profit”, en donde compartieron con los asistentes cómo construir una nueva economía en la cual el éxito y los beneficios financieros trabajen por construir una economía más justa, equitativa y regenerativa para las personas y el planeta.

Simultáneamente se ofrecieron nueve laboratorios educativos en donde los presentes podían elegir sus preferencias para aprender y conocer más sobre acceso a capital, mercadeo, innovación, agricultura, inclusión, y más. Fase1 por su parte, organizó varios “Coffee Talks” durante el día, en donde expertos de diversas industrias conversaron entre ellos y con los asistentes sobre sus trayectorias profesionales, experiencias y aprendizajes. Algunos de los temas cubiertos en estos espacios fueron: cómo tener éxito en las redes sociales, cómo adquirir y retener clientes en un e-commerce, cómo utilizar Linkedin, turismo LGBTQIA+ y su impacto económico, inteligencia artificial, permisología, crecimiento sostenido, formalizar negocios, planes de continuidad ante crisis, incentivos federales y otros temas de interés.

La última sesión de la plenaria estuvo a cargo de Carlos Cobián en una charla auspiciada por el DDEC denominada: “Impulsa tu éxito empresarial”. La despedida y cierre estuvo a cargo del programa responsable del exitoso junte, Colmena66. El evento terminó con un Cóctel de Networking & Celebration en la Terraza del Centro de Convenciones amenizado por la agrupación Tamboricua presentado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El BE Fest por quinto año consecutivo logró ser el lugar de encuentro de toda la comunidad empresarial con más de 100 conferenciantes y más de 1,800 asistentes. “Creemos en que Puerto Rico tiene todo el potencial para ser el centro de emprendimiento e innovación. Nuestros programas de emprendimiento: Colmena66, parallel18 (pre18, P18 y Xpand), Fase1 y las Subvenciones Federales de SBIR/STTR trabajan arduamente para impulsar a los emprendedores del país y asegurarse de que tengan acceso a los recursos que existen para poder establecerse y crecer de manera próspera y sostenible. El BE Fest se ha convertido tanto en un lugar de crecimiento, como en una fiesta para celebrar los logros de nuestras empresas enfocadas en la innovación, la ciencia y la tecnología”, añadió Lucy Crespo, Principal Oficial Ejecutiva del Fideicomiso