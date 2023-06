Sagrado confiere doctorado honoris causa a la científica puertorriqueña Ivette Perfecto Rivera

Durante la celebración de la octagésima cuarta colación de grados de la Universidad del Sagrado Corazón (Sagrado), a celebrarse el sábado 10 de junio, a la doctora en Ecología Ivette Perfecto Rivera se le conferirá un doctorado honoris causa por su destacada trayectoria como científica con 40 años de labor dedicada al campo de la agroecología, sus investigaciones enfocadas en la biodiversidad de paisajes agrícolas de Puerto Rico y América Latina, su labor como docente, y su activismo en la promoción de las ciencias en comunidades agrícolas de Centro América, México y el Caribe.

“Sagrado tiene un compromiso histórico con la educación en los campos de la salud y las ciencias naturales. La doctora Perfecto se graduó con un bachillerato en Biología de Sagrado en 1977 y continuó estudios doctorales en la Universidad de Michigan. Sus investigaciones y aportaciones en el campo de agroecología son de calibre mundial y la hacen merecedora de esta importante reconocimiento”, mencionó Gilberto J. Marxuach-Torrós, presidente de Sagrado. “La doctora Perfecto representa nuestra larga tradición en la preparación de profesionales que usan su investigación y servicio para aportar a la construcción de un mundo más solidario en la justicia y la paz, como aspira nuestra misión”.

“Contar con la doctora Perfecto como egresada de Sagrado es un verdadero privilegio. Ella da testimonio de la excelencia de nuestro proyecto académico y ofrece un gran ejemplo para nuestros estudiantes que aspiran a carreras de investigación cientifica. La doctora Perfecto ilumina el gran horizonte de posibilidades que están al alcance de nuestros estudiantes”, expresó la doctora Anuchka Ramos-Ruiz, provost de Sagrado. Ramos-Ruiz comentó que los profesores de la Escuela de Salud y Ciencias de Sagrado recomendaron a la doctora Perfecto para recibir el doctorado honoris causa en reconocimiento a su trayectoria excepecional en las ciencias.

La Escuela de Salud y Ciencias de Sagrado es un proyecto institucional cuyo objetivo es formar personas desde una visión integral del cuidado y bienestar. Prepara profesionales para estudios graduados en escuelas de ciencias de la salud como las escuelas de medicina o para estudios graduados en programas doctorales en las distintas disciplinas cientificas. Esta última fue la ruta de la doctora Perfecto. La escuela enfatiza la investigación y el servicio a la comunidad.

“Durante la Graduación del 2023, reconoceremos a la doctora Perfecto como un excelente ejemplo de la misión de Sagrado de educar a personas en la libertad intelectual y conciencia moral que participan activamente en la construcción de una sociedad solidaria. Dirigiendo el Laboratorio de Biodiversidad y Agroecología en la Universidad de Michigan, ella realiza múltiples e importantes investigaciones, incluyendo una sobre las plantaciones de café en Puerto Rico y México, y se mantiene activa desarrollando actividades de ciencia dirigidas a comunidades desventajadas en Latinoamérica”, explicó Marxuach-Torrós.

En el 2022, esta insigne puertorriqueña fue designada como integrante de la Academia Nacional de Ciencia (NAS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. “En tiempos de retos frente al cambio climático, nuestra Universidad honra a nuestra egresada y experimentada científica de calibre mundial, quien entre muchas de sus labores aporta en temas de suma relevancia como lo son la soberanía alimentaria y la conservación de las especies”, amplió Ramos-Ruiz.

La ecóloga Perfecto Rivera se distingue por su integridad profesional, calidad humana y vocación de servicio ya que desde joven se desarrolló en el activismo científico hasta afiliarse a Science for the People. Esta organización une a científicos, activistas, estudiantes y académicos de instituciones educativas e investigadores en pro de la ciencia. “De ahí, su labor en comunidades agrícolas de América Latina, y su destaque como mentora de investigación de estudiantes graduados y subgraduados no ha cesado”, agregó Marxuach-Torrós.

Aunque lleva más de 40 años viviendo alrededor del mundo, la investigadora siempre ha mantenido estrechos vínculos personales y profesionales con Puerto Rico. “Ésta es mi patria, es mi casa. El hecho de que Sagrado, mi Alma Máter, me otorgue este reconocimiento es muy valioso y significativo. Tengo buenos recuerdos de mi vida universitaria. Fue en Sagrado donde definí mi carrera, justo en la clase de botánica con el profesor Francisco Ferrer”, dijo la doctora Perfecto Rivera.

El doctorado honoris causa será conferido durante la celebración de la octagésima cuarta colación de grados de Sagrado, a celebrarse el sábado, 10 de junio de 2023 en el campus santurcino.