Air Master Windows & Doors ofrece vidrios de eficiencia energética

[San Juan, 3 de mayo de 2023] - Air Master Windows & Doors, compañía líder en la manufactura de puertas y ventanas de cristal y aluminio, cuenta con su línea de vidrios de eficiencia energética. La tecnología de vidrio, conocida como Cool-G, está diseñada para ayudar a que las puertas y ventanas cumplan con los requisitos de eficiencia energética del Solar Heat Coefficient y resistencia a impactos.

Los vidrios de alta eficiencia con tecnología Cool-G exclusivo de Air Master Windows & Doors son la clave para disfrutar de temperaturas placenteras en cualquier época del año, mientras se reduce el consumo energético hasta en un 30%. Una solución inteligente y sostenible para nuestros hogares y negocios. Cool-G proporciona una capa adicional de protección, lo que significa que las puertas y ventanas pueden mantener el interior fresco de nuestros hogares y negocios.

Nicolas Megwinoff, CEO de Air Master Window & Doors explicó “La eficiencia energética es una prioridad para nuestra empresa, y estamos comprometidos a ofrecer productos que ayuden a nuestros clientes a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente. La tecnología Cool-G es una solución innovadora que combina la resistencia al impacto con la eficiencia energética. Además de proteger las vidas de las personas al resistir impactos, estos vidrios también contribuyen a la protección del medio ambiente al reducir el consumo energético. Invertir en vidrios energéticos, no solo estamos salvando vidas, sino también contribuyendo a un futuro más sostenible para todos.”

Air Master Windows & Doors ya ha realizado varios proyectos en Puerto Rico utilizando la tecnología Cool-G con éxito. Estos proyectos incluyen The Isles en Dorado Beach East, Signatures Residence and Villages en Bayamón, West Point en Dorado y Vistas de San José en Caguas. La tecnología Cool-G es parte del compromiso que tiene Air Master Windows and Doors con sus clientes de siempre ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que les permitan ahorrar dinero y proteger el medio ambiente. Si desean recibir más información sobre la nueva tecnología de vidrio laminado Cool-G y otros productos de la compañía, pueden contactar (info@airmasterwindows.com), visitar su página web (https://airmasterwindows.com) o visitar sus tiendas en San Juan, Bayamón y Barceloneta o en nuestras fábricas en Barceloneta y Gurabo.