Más opciones de medicamentos para los pacientes en Puerto Rico PIA

Iván Román, consultor a la Junta de Directores de PIA, Ileana Quiñones, presidenta de PIA, Brenda Torres, vicepresidenta de PIA y Rafael Castro, vicepresidente de Operaciones de PIA. Puerto Rico Pharmaceutical Industry Association celebrates its 33rd Annual Meeting (PIA Annual Meeting) at the Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino in San Juan, P.R., on March 30, 2023. (Credit: PIA) (Erika P. Rodríguez/PIA)