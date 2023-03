Industria turística: pieza clave para alcanzar la igualdad de género en el Caribe y Latinoamérica

Desde hace un par de décadas estamos conscientes de que el turismo tiene un papel fundamental para el crecimiento económico del Caribe y Latinoamérica. Con las mujeres contribuyendo a más de la mitad de la fuerza laboral de la industria turística, estoy convencida de que hablar sobre la importancia de nuestros aportes contribuye a fortalecer a la economía y turismo en la región.

De acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC) en 2021 el turismo generó más de 14 millones de empleos, lo que representó el 7% del total de puestos de trabajo en Latinoamérica. El organismo también estima que más de la mitad de los negocios turísticos de la región son liderados por mujeres. Es decir, no podemos hablar de turismo sin hablar de mujeres, y sin embargo hay que reconocer que todavía tenemos un largo camino por recorrer en términos de equidad.

A lo largo de mi carrera en turismo, he encontrado personas, lugares y recursos extraordinarios que me han ayudado a comprender el potencial que tenemos como mujeres y más aun trabajando en conjunto. Un libro que me ha inspirado a priorizar este cambio es “No Hay Vuela Atrás” (The Moment of Lift) de Melinda Gates. En él, Melinda relata desde su experiencia la urgente necesidad que tenemos como sociedad de seguir buscando soluciones y empoderando a las mujeres.

Creo firmemente en el valor que aportamos las mujeres en roles influyentes como líderes, tomadoras de decisiones, consumidoras y modelos a seguir, y me enorgullece destacar que las mujeres representan el 54% del equipo global de Marriott y el 55% de nuestro equipo de liderazgo; de hecho, aproximadamente el 50% de todos los reportes directos al CEO y 42% de nuestros vicepresidentes a nivel global son cargos ocupados por mujeres.

En el caso del Caribe y Latinoamérica, cerca del 50% de nuestro equipo está conformado por mujeres, quienes ocupan más del 40% de los cargos de toma de decisión, y el 30% de nuestros hoteles están dirigidos por mujeres. Me complace compartir que más del 50% de líderes que reportan a mí son mujeres, y estoy agradecida de trabajar con ellas a diario.

Marriott International se destaca como una empresa que reconoce el potencial de las mujeres. En2022 fue reconocidos como una de las Mejores Empresas para Mujeres Ejecutivas Ganadoras de Seramount, y ocupó el segundo lugar en el ranking de Súper Empresas Para Mujeres 2022 de la revista Expansión en México. Además, destacan esfuerzos como la “Iniciativa de Desarrollo de Liderazgo de la Mujer” (Women’s Leadership Development Initiative) y la capacitación de mujeres para desempeñar puestos directivos y participar en juntas empresariales.

Adicionalmente, la región del Caribe y Latinoamérica se destaca por su “Foro de Liderazgo para Mujeres” (Women Let’s Talk Forum), un lugar para conectar y crear una comunidad enfocada en involucrar a colegas masculinos en la discusión para desarrollar y apoyar a las mujeres líderes. Me complace compartir que a la fecha hemos involucrado a más de 1,100 mujeres dentro de 15 mercados distintos en nuestra región.

Por mi parte, como una mujer que dedica su vida al turismo, me siento entusiasmada de hablar sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la industria, y que este tema ocupe cada vez más espacios e involucra a todos los sectores. Estoy convencida de que vamos por el camino indicado para reducir las brechas de género, y lograr que la industria de viajes represente un sinfín de oportunidades para las mujeres que se desempeñan en ella.