ASC recibe la prestigiosa certificación Great Place To Work™ 2022-2023 en el Caribe y Centroamérica

San Juan, PR – ASC, los expertos en seguro compulsorio, está de celebración al haber obtenido el reconocimiento de “GREAT PLACE TO WORK® Caribe y Centroamérica 2022-2023″, una de las certificaciones más prestigiosas a nivel global que otorga anualmente el Great Place To Work Institute a los mejores patronos del mundo. Este prestigioso galardón se basa en los resultados de encuestas anónimas realizadas a los empleados para medir su índice de confianza con el patrono (Trust Index), y una auditoría de la cultura organizacional (Culture Audit) que evalúa las prácticas de Recursos Humanos, así como el sentir de los empleados con su área de trabajo y supervisor directo.

Actualmente ASC es la única empresa en Puerto Rico en contar este año con la certificación de Mejores Patronos de Puerto Rico 2022 otorgada por Kincentric y la certificación de Great Place To Work. “Esto confirma que nuestro compromiso con el bienestar de nuestro personal hace de ASC una de las mejores empresas para trabajar en Puerto Rico y el Caribe.”, expresó la Lcda. Nereida Carrero Muñiz, Directora Ejecutiva de ASC.

Para determinar la excelencia de una empresa, la organización de Great Place To Work evalúa las experiencias de los empleados a todos los niveles y las prácticas del patrono en diversas áreas. “Este extraordinario logro fue posible gracias a la colaboración de todos los miembros de la Gran Familia de ASC ya que logramos un nivel de participación de 93% en nuestra primera colaboración con el Great Place To Work Institute. Entre los indicadores más destacados para ASC estuvo el de Compañerismo con un 86%, así con el de Orgullo con un 84%. El índice de “Justicia”, que mide la equidad y el trato justo a los empleados obtuvo un 91%, nos explicó la Lcda. Yaniré Batista, Gerente de Recursos Humanos y Asuntos Legales de ASC.

El proceso de transformación de la cultura organizacional de ASC ha sido de gran valor y sus resultados han sido esenciales para que la aseguradora alcanzara estos logros. Su Directora Ejecutiva, Lcda. Nereida Carrero indicó, “Con nuestro enfoque empresarial hemos logrado desarrollar una cultura y filosofía organizacional sólida y orientada en lograr que ASC sea un gran lugar para trabajar. Nuestra misión, visión y valores corporativos guían nuestra ejecución y enfoque en el bienestar de todos los que componen la Gran Familia de ASC”. Considerando que ASC también ha sido galardonada en varias ocasiones por Kincentric como Mejor Patrono y Best Employer, su Directora Ejecutiva también dijo “Esta nueva certificación como Great Place To Work nos motiva a continuar impulsando prácticas e iniciativas que promuevan el compromiso y el desarrollo de nuestros expertos, así como la confianza y la predilección de nuestros asegurados. Este reconocimiento es muy significativo para nosotros y estamos agradecidos de recibirlo gracias a la opinión de nuestra familia de expertos. Nuestros empleados son la base y la razón de nuestro éxito; gracias a ellos consistentemente somos los favoritos en Puerto Rico y alcanzamos nuestras metas corporativas. Esto nos inspira para seguir dando lo mejor para todos en Puerto Rico.”

Great Place To Work es una autoridad global y líder en materia de cultura en el lugar de empleo. Desde 1992, la organización ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y sus resultados han ayudado a las organizaciones mejorar sus resultados de negocio mediante la creación de una experiencia laboral de alta confiabilidad para los empleados a todos los niveles.

Acerca de ASC, Los Expertos en Seguro Compulsorio

ASC es una empresa privada creada para administrar y proveer en Puerto Rico el Seguro de Responsabilidad Obligatorio, mejor conocido como el seguro compulsorio. Con más de 24 años de experiencia ininterrumpida, ASC es la única aseguradora especializada 100% en seguro compulsorio y por años ha sido seleccionada de forma consistente por la mayoría de los asegurados en la Isla. ASC es líder en el mercado del Seguro Obligatorio y favorita en Puerto Rico. Para más detalles o información sobre el servicio de los Expertos en Seguro Compulsorio siga ASC Tu Compulsorio en las redes sociales o acceda www.EscogeASC.com.

Acerca de Great Place to Work Certification™

Great Place To Work® Certification™ es un reconocimiento basado por completo en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, sobre cómo experimentan de manera constante un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place To Work es reconocida globalmente y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer una experiencia laboral excepcional desde la perspectiva de los empleados. Cada año, más de 10,000 empresas de sobre 60 países solicitan la certificación Great Place To Work.