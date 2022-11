El presupuesto de mercadeo

Llego el momento de trabajar nuestro nuevo presupuesto de mercadeo. Típicamente, para finales del mes de octubre y principios de noviembre, la mayoría de las empresas comienzan a desarrollar su presupuesto de mercadeo para el próximo año. Este presupuesto es en ocasiones desarrollado por el departamento de mercadeo. En otras ocasiones este presupuesto es asignado por el tope de la pirámide, que también determina cuales serán los objetivos de ventas.

Si tu presupuesto es asignado, tendrás que trabajar con lo que trajo el barco.

Pero independiente de si eres de los que tiene la oportunidad de desarrollar su presupuesto, o tienes que vivir con el asignado; permíteme compartir unos detalles que deberías evaluar, organizar y manejar, para sacarle el máximo rendimiento a cada centavo que invertirás.

Primero, saca tiempo para evaluar con detenimiento las inversiones que te dieron el rendimiento que esperabas, o lo sobrepasaron. Estas son las iniciativas que debes asegurarte de que tengan su partida asignada en el presupuesto. También confirma tu participación en ellas temprano en el juego. De la misma manera, evalúa aquellas que no te dieron los resultados que esperabas. Si fue por razones tácticas o de ejecución, y entiendes que puedes optimizar su desempeño en esta segunda vuelta, quédate con ellas. Si no puedes mejorar su rendimiento, descartarlas. Atreverte y prueba nuevas inversiones y medios no tradicionales.

El tercer asunto, y que tendrá impacto en la utilización efectiva de tu presupuesto y resultados es, que también evalúes que tipo de inversiones o eventos que capitalizaron tus competidores. Aquellas actividades, que luego de haber visto los resultados, deseaste haber estado en ellas, atrápalas primero. Este es el momento de atacar primero y tratar de lograr negociar tu participación en las mismas.

Como cuarto elemento separa un pedacito de tu presupuesto para los paracaídas. Los paracaídas o “paracaidasos”, son eventos o auspicios, que no están programados todavía. Pero siempre aparecerán en el último momento y no te conviene decirle que no.

Otros elementos que debes considerar en tu proceso de manejar y asignar partidas de tu presupuesto son los siguientes: Separa y asigna presupuesto para la capacitación y adiestramiento de tu equipo. Un equipo capacitado y actualizado, requiere poca supervisión y es más productivo.

Asegúrate de invertir propiedades digitales locales. Generalmente dan los mejores resultados en ventas. Por último. trata de comprometer tu presupuesto temprano solicitando propuestas y cartas de intención. Si no lo haces, antes de que acabe el año, existe la probabilidad de que te congelen el presupuesto para bajar el gasto y cuadrar los números desde el sector de finanzas.

El presupuesto y la ubicación meticulosa de sus partidas, impactará la salud financiera de tu empresa. Lo que no utilices, se pierde, no se te asignara el próximo año.