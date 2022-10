La prevención y diagnóstico temprano salvan vidas

De acuerdo a la Asociación Americana Contra el Cáncer, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres. En Puerto Rico es el tipo de cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia entre las mujeres. La prevención, el diagnóstico temprano y buena nutrición, pueden salvar vidas.

Con los adelantos en la ciencia se han logrado identificar algunos factores que podrían aumentar las posibilidades de padecer esta enfermedad. Algunos de estos factores son: el tipo de alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, la inactividad física, historial de este tipo de cáncer en la familia, el envejecimiento, historial de exposición a radiación, y el historial reproductivo.

Una de las cosas más importantes que podemos hacer para la detección temprana es el autoexamen regular donde podrás familiarizarte con la vista y la sensación de tus pechos, y detectar cualquier señal de alerta como hinchazón, y dolor en el pezón o seno, entre otras.

En aquellas mujeres que ya tengan más de 40 años se recomienda una mamografía anual. Los estudios han demostrado que las mujeres que cumplen con su mamografía de cernimiento anual a partir de los 40 años de edad, no solo reducen su riesgo de muerte de cáncer de seno, sino que son menos propensas a requerir tratamientos más agresivos ante un diagnóstico de cáncer de mama.

Tanto para la prevención como para un posible diagnóstico de cáncer de mama, la Lcda. Alana Marrero González, MHSN, LND Nutricionista/Dietista, recomienda “llevar una alimentación balanceada que incluya suficientes cantidades de fibra, grasas mono-saturadas, vegetales y frutas”.

Además enfatiza en evitar el consumo de azúcares añadidas; limitar el consumo de alcohol, sal y grasas saturadas; y a medida que el cuerpo se recupera, elegir alimentos ricos en nutrientes para prevenir complicaciones.

Se recomienda además añadir suplementos nutricionales como las batidas y meriendas Ensure. Algunos suplementos pueden ayudar a los consumidores a satisfacer sus necesidades diarias de nutrientes esenciales, o a mejorar o mantener su salud en general.

Ensure complementa la alimentación y contiene ingredientes como la vitamina C, que puede ayudar a que tu sistema inmunológico se recupere tras luchar contra una enfermedad.

Ensure también tiene proteína: un macronutriente esencial para la formación de anticuerpos y de las células del sistema inmunitario.

