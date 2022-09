FirstBank dona $300 mil a entidades comunitarias que ayudan directamente a los afectados por Fiona

Fiel al lema de su más reciente campaña Juntos Nada Nos Detiene, FirstBank anuncia a las comunidades afectadas por el huracán Fiona que ha donado $300,000 a 27 organizaciones sin fines de lucro que están activas ofreciendo ayuda directa en los municipios más afectados de Puerto Rico.

Las organizaciones seleccionadas se enfocan en siete tipos de ayuda:

- Suministros para los Damnificados

Brigada Solidaria del Oeste, Acción Social, Fundación Mochileando, La Perla de Gran Precio, Puerto Rico Renace, Reborn Family Center, ACUTAS, Cáritas Puerto Rico, Centro Pro-Ayuda Edad Avanzada, Concilio Cristo la Roca, Jóvenes de PR en Riesgo, Cruz Roja de PR

- Alimentos Preparados

El Comedor de la Kennedy, La Fondita de Jesús, Plenitud PR

- Reparación de Viviendas

Techos pa’ mi gente, Ponce NHS

- Salud

Centro de Deambulantes Cristo Pobre, Ser de PR, Iniciativa Comunitaria

- Agricultura

Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables

- Servicios Combinados

Fondos Unidos, Boys & Girls Club, Yo No Me Quito, Mail From Heaven

- Protección de Animales

Santuario de Animales San Francisco de Asís, PetFriendly

“Puerto Rico necesita ayuda inmediata, y es a través de las organizaciones sin fines de lucro que laboran directamente en las zonas más afectadas que nos aseguramos de que llegue sin demora. Confiamos en su agilidad y capacidad para hacer el mejor uso de estos fondos para que nada nos detenga en el camino a la recuperación”, indicó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo.

La institución abrió una cuenta para que todos los que no hayan sufrido pérdidas contribuyan con las comunidades afectadas e invita a hacer donativos a través de la cuenta FB Huracán Fiona #0108004226 o a través de ATH Móvil al pATH FirstBankFIONA.

Para acceder la lista de las organizaciones acceder https://blog.1firstbank.com