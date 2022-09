Rooms To Go anuncia relocalización de su tienda en Manatí

Toa Baja, Puerto Rico – La empresa Rooms To Go Puerto Rico anunció la reapertura de la tienda de Manatí en un nuevo espacio de 25,000 pies cuadrados, incluyendo área de almacén, ubicado en el centro comercial Plaza Monte Real.

ROOMS TO GO, un concepto líder en la venta de muebles por paquetes de habitaciones prediseñadas presenta en esta nueva tienda un concepto renovado para una mejor experiencia de compras. El nuevo espacio Rooms to Go & Outlet se une a las otras tiendas de Humacao, Fajardo y Ponce donde se venderá la mercancía tradicional de tiendas regulares de Rooms to Go junto a la línea de Kids, muebles de patio, enseres y mercancía de outlet.

“Estamos muy entusiasmados con la reapertura de Rooms to Go & Outlet en Manatí. No es fácil encontrar una ubicación que nos guste y con la amplitud y comodidad de 25,000 pies cuadrados. Esta parte del área de Manatí es bien accesible y el crecimiento es fuerte, por lo que estamos encantados con esta relocalización. Nuestros clientes sin duda lo apreciarán”, dijo Jack Barlia, vicepresidente de Rooms to Go Puerto Rico. La tienda cuenta con espacios designados para mercancía regular de juegos de cuartos, salas y comedores, secciones de habitaciones para niños, así como mobiliario para el exterior, pero sin dejar de incluir mercancía nueva a precios de outlets. Asimismo, cuenta con un inventario variado de enseres para el hogar y un área de almacén como una forma de añadir más alternativas de compra y despacho para los clientes. “La reapertura de la nueva tienda Rooms to Go & Outlet de Manatí es un paso importante hacia la realización de los planes de expansión y es un proyecto significativo como respuesta a las condiciones del mercado. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo a nuestros clientes opciones y ofertas de financiamiento atractivas y accesibles en muebles para toda la familia. Estamos renovando nuestras tiendas en todo Puerto Rico para crear una nueva experiencia de compra y nos encontramos muy emocionados al reabrir esta nueva tienda en Manatí”, dijo por su parte el presidente de Rooms to Go Puerto Rico, Bryan Shames.