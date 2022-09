Empresaria lanza plataforma de acción social multifuncional

Luego de crear y lanzar más de 10 programas de desarrollo económico y social para la mujer en Puerto Rico y Estados Unidos, la empresaria Lucienne Gigante anuncia el lanzamiento de su nuevo proyecto, Power Up by Lucienne, una plataforma de acción social multifuncional.

“Quiero explorar cómo podemos priorizar el desarrollar y crear la vida que queremos vivir sin miedo y pausa, dándole importancia tanto a nuestra faceta personal como empresarial o profesional. Ejercemos tantos roles fuera y dentro de nuestras casas, y muchas veces vivimos en automático dejando de invertir en áreas importantes de nuestra vida, como salud y espacios de crecimiento. Power Up by Lucienne es una plataforma de empoderamiento y acción donde quiero ofrecer herramientas y recursos para ayudarnos a construir ese camino,” expresó Lucienne.

El proyecto inicia con dos iniciativas Power Up Talks y Power Up Boost a través de las plataformas de medios sociales de la empresaria. Power Up Talks ofrece una mirada a líderes de diferentes industrias mediante entrevistas cortas de 20 minutos donde hablan de temas variados, motivaciones y consejos. Esta ‘conversación’ se realiza en vivo en su plataforma de Instagram @luciennegigante1

Power Up Talks expande sobre el segmento “A Conversation With” en Animus Summit donde Lucienne ha entrevistado iconos latinos incluyendo a la Jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, la leyenda Rita Moreno, la medallista Mónica Puig y Ednita Nazario, estas conversaciones sirvieron de inspiración para los asistentes.

A la vez se creó la plataforma de Power Up Boost al estilo newsletter en español donde le llegará al suscriptor semanalmente información puntual, corta y precisa sobre ideas, temas, recursos y visión para incorporar en tu vida. Power Up Boost es libre de costo y se suscribe en www.luciennegigante.com, donde también encuentras blogs, artículos y escritos con herramientas y recursos.

El calendario de Power Up Talks ofrece una mirada espontánea y cotidiana a líderes que nos inspiran, mueven para ofrecer consejos, recomendaciones y aprender de sus vivencias.

“En los Power Up talks hablaremos de temas puntuales de aprendizaje. Estas entrevistas serán como un “behind the scenes” a la vida de cada una puntualizando un tema en especifico que todos nos podemos relacionar, incluyendo transiciones de carrera y vida entre otros consejos y herramientas” concluyó Lucienne.

“Mi misión con Power Up es proveer herramientas para mujeres y hombres donde puedan conectar, crecer, colaborar, compartir y vivir su mejor versión en todas sus facetas” , comentó la empresaria.

La agenda de Power Up Talks está pautada con diversos invitados como:

2 de septiembre

Valeria del Rey

Fundadora, La Gotta

Profesora, Instituto Maragoni Miami

9 de septiembre

Monica Ponce

BOD, Hecho en Puerto Rico, Marketing Exec, CMO Ron Boricua

16 de septiembre

Ginoris López-Lay

EVP Strategy Management & Retail Banking, First Bank

23 de septiembre

Dr. Lauren Tucker

Fundadora, Do What Matters

30 de septiembre

Claudia Ferrer-

Co-Fundadora y Dueña, Bravada Vodka

1 de octubre

Margarita Montilla,

Entertainment Exec; Co-Fundadora, KokoTribe

8 de octubre

Frances Rodríguez,

Gerente de Relaciones Públicas, T-Mobile Puerto Rico

15 de octubre

Bibiana Ferraiuoli Suárez, Escritora & Cronista

22 de octubre

Dr. Angela Méndez

Puerto Rico Fellow of American College of Radiology, Una de Cinco Mujeres en la isla

29 de octubre

Viviana Mercado,

Gerente Senior Asuntos Corporativos de Walmart Puerto Rico

4 de noviembre

Diana Otero

Fotógrafa y Creadora de Contenido

11 de noviembre

Maite Jordan

Directora Ejecutiva de Rums of Puerto Rico