Edgardo Manuel Rivera asume la presidencia de SME PUERTO RICO

San Juan, Puerto Rico, 22 de agosto de 2022: Con una trayectoria de más de 20 años en el campo de la publicidad y el mercadeo, Edgardo Manuel Rivera, CEO de DDB Latina Puerto Rico, se convierte en el nuevo presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME). Actualmente, este gremio agrupa a más de 500 profesionales de ventas, mercadeo, publicidad, medios, digital, relaciones públicas, promociones, investigación, academia, emprendedores y asociados universitarios.

“Me siento muy contento de asumir este nuevo reto en mi vida profesional. Ocupar la presidencia del SME me llena de orgullo, porque entiendo que estoy representando a una gran asociación, que siempre ha demostrado su integridad y calidad en ofrecimientos. Tenemos grandes planes para el año fiscal 2022-23 y como Junta nos sentimos positivos de que podremos ayudar a nuestro sector a enfrentar los retos que tiene por delante en nuestro país. Nuestra visión se centrará en continuar brindado las mejores plataformas para el desarrollo de los afiliados, apoyar el desarrollo de jóvenes universitarios talentosos y elevar la relevancia de la asociación ante las principales compañías e industrias de Puerto Rico que representa” indicó el nuevo presidente del SME, Edgardo Manuel Rivera.

La Junta de Directores presidida por Edgardo M. Rivera está compuesta por líderes puertorriqueños como Jorge Bracero, CMO de Cervecera de Puerto Rico; Idalis Montalvo, Marketing & Public Relations VP de Oriental Bank, Ana Y. Agrelot, VP of Marketing de Encanto Restaurants; Esteban Colón, CMO de Supermercados Econo; Wanda Betancourt, SVP Marketing & Corporate Communications de FirstBank; Ramón Rodríguez, presidente de Next Media Ventures | Ometrika; Aisha K. Burgos, fundadora de Ad Hoc; Juan Carlos Parra, cofundador y CEO de Skootel LLC; Carlos Moreno, VP Comercial de Hello Media; Yasmin Rotger, Country Manager de Entravision; Marianela Monllor; gerente general y cofundadora de Dogs & Humans, LLC; Yara Márquez, Regional Manager de EKN Solutions; Juan Carlos Pedreira, Partner / Digital Strategist de Social Business Hub, Inc. y María Elena Lampaya, directora ejecutiva de la Asociación.

En su vasta y reconocida carrera como publicista, Rivera ha liderado con éxito una gran variedad de prestigiosas marcas locales y globales. En el 2015 obtuvo el Top Management Award del SME por su excelente ejecutoria como CEO de DDB Latina Puerto Rico, una de las agencias de mayor reconocimiento a nivel local e internacional. Además, se ha destacado como presidente de la Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico y con éxito lideró el Certamen Cúspide, los premios de mayor relevancia para la publicidad del país. Es fiel creyente de la misión y el rol que representa el SME para los profesionales de ventas y mercadeo en Puerto Rico. Por ello, su compromiso con la asociación lo han llevado a presidir y a formar parte de varios comités, hasta lograr llegar a la presidencia.