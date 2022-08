Por su salud, vacúnalos

En estos días, miles de pequeños y jóvenes regresan a la rutina escolar. Esto implica tener al día varios asuntos, entre ellos, las vacunas.

La directora ejecutiva de Voces, Lilliam Rodríguez, indicó que no solo se deben tener las vacunas al día porque así lo exige la legislación en Puerto Rico, sino porque es una medida de salud pública que protege a los estudiantes. Las vacunas, enfatizó, ayudan a prevenir que diversas enfermedades afecten a los niños y jóvenes, tales como el sarampión, el tétano, la hepatitis o el virus del papiloma humano, causante de varios tipos de cáncer.

“La razón de los padres para mantener el itinerario de vacunación al día de sus hijos es para protegerlos contra todas esas enfermedades. El que espera que la escuela le mande una notificación tiene el riesgo de que su hijo esté vulnerable a algún brote que pueda surgir en su escuela”, manifestó Rodríguez a Metro.

Explicó que la Ley 25 de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que, una vez el padre recibe la notificación de que al estudiante le falta una vacuna, este tiene 60 días para llevar a ponérsela.

Igualmente, la experta enfatizó que el temor que tienen algunos padres por los efectos secundarios e las vacunas se debe a la desinformación. Indicó que lo ideal es que consulten fuentes confiables para obtener datos sobre las vacunas, tales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Academia Americana de Pediatría. También los motivó a que dialoguen con los pediatras de sus hijos.

Sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH), dijo que previene siete tipos de cánceres en hombres y mujeres, entre ellos el cervical y el de pene. Destacó que algunos de estos cánceres tienen mayor prevalencia en Puerto Rico si se compara con los estados de Estados Unidos. Las dosis de la administración de esta vacuna dependen de la edad, de 11 a 14 años la serie completa requiere dos dosis, y de 15 a 18 años, tres dosis.

Destacó que hay padres que tienen resistencia a esta vacuna porque entienden que sus hijos no están activos sexualmente, pero no solo algunos empiezan a experimentar a temprana edad, sino que “los preparo para su vida adulta, ya estarán prevenidos a estar expuestos al virus o ciertos cánceres… Si elimino el VPH, puedo eliminar y controlar los cánceres”.

Ante la realidad de que algunos planes médicos no costean esta vacuna, mencionó que en Puerto Rico es posible obtenerla libre de costo a través del programa federal Vaccine for Your Children. En el portal cibernético del Departamento de Salud se consiguen detalles del procedimiento a seguir para beneficiarse de este programa. Igualmente, la organización Voces ofrece orientación al respecto.

Requisitos de vacunación para el inicio escolar (*Para detalles de estos requisitos, así como información sobre refuerzos y fechas específicas de administración de vacunas, favor visitar el portal del Departamento de la Salud.)

4 dosis de la vacuna contra Difteria, tétanos, tos ferina

3 dosis de la vacuna contra el polio

1 dosis de la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B

3 dosis de la vacuna contra Hepatitis B

2 dosis de la vacuna contra Sarampión común, sarampión alemán y paperas

2 dosis de la vacuna contra la Varicela

1 dosis de la vacuna contra el neumococo

1 dosis de la vacuna contra Tétanos, difteria, pertusis acelular

1 dosis de la vacuna contra meningococo

1 dosis de la vacuna contra el VPH

2 dosis de la vacuna contra el COVID