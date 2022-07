Evento épico en Puerto Rico a beneficio de los pacientes del cáncer colorrectal

El Cáncer de Colón es la causa #1 por muerte de Cáncer en Puerto Rico y a diario se diagnostican 5 casos. En una alianza con la COALICIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL; la JULIASTRONG COLON CANCER AWARENESS FOUNDATION se estableció en el año 2015 y juntos nos hemos dedicado a difundir el mensaje de prevención por medio de diversas campañas culturales, deportivas y educativas.

La JULIASTRONG COLON CANCER AWARENESS FOUNDATION ha diseñado un evento único en Puerto Rico a beneficio de los pacientes de cáncer colorrectal en nuestra isla. Este año celebramos la tercera edición de Stronger than your Bike 3.0 Spinathon Challenge. Una actividad deportiva histórica que combina un reto de resistencia para los participantes, los cuales por 4 horas consecutivas rodarán en sus bicicletas estacionarias al ritmo de la música de una banda en vivo en un ambiente pleno de energía y diversión. Para esta edición, contaremos con 300 bicicletas estacionarias, tres (3) veces la cantidad que tuvimos en nuestra última edición, y que significará la participación potencial de alrededor de 2,000 personas.

El evento de Stronger than your Bike 3.0 Spinathon Challenge lo estaremos realizando en la plaza interior del Distrito T-Mobile, el sábado 6 de agosto de 7am a 11am. Para registro pueden acceder a https://www.mieventoonline.com/ y en el buscador colocar STRONGER THAN YOUR BIKE 3. 0