Pueblo Inc. continúa su trayectoria de crecimiento

Guaynabo, Puerto Rico. - Pueblo Inc. a través de su Presidente, el empresario puertorriqueño Ramón Calderón, quien también es dueño de Holsum de Puerto Rico, Inc., anunció la adquisición de once supermercados Amigo®, actualmente propiedad de Walmart Puerto Rico, Inc. Entre las localidades de Amigo® que estarán bajo las nuevas riendas de Pueblo Inc. están: Levittown (Toa Baja), Rexville y Lomas Verdes (Bayamón), Plaza Guaynabo, Los Paseos (San Juan), Las Catalinas (Caguas), San Lorenzo, Juncos, Luquillo, Montesol (Fajardo) y Guayama. “Para nosotros es de gran satisfacción el integrar a los supermercados Amigo® a la gran familia de Pueblo Inc., a la vez que continuamos extendiendo y solidificando la presencia de la empresa en la Isla y contribuyendo a la economía del país”, indicó el empresario.

Se proyecta que los once puntos de venta cambiarán de dueño oficialmente a principios de septiembre de este año. Las tiendas, que se mantendrán operando bajo la marca Amigo®, complementan la ya exitosa cadena de supermercados Pueblo® que cuenta con 22 tiendas a través de Puerto Rico. Los supermercados Amigo® poseen una trayectoria de 56 años en la Isla y un gran arraigo entre los consumidores. Con la compra de las tiendas Amigo®, la cadena se convierte en una netamente puertorriqueña donde los clientes tendrán una excelente experiencia de compra, y encontrarán la calidad y variedad de productos para satisfacer sus necesidades de alimentos y de muchas otras categorías. Entre la nueva variedad que se encontrará en Amigo® se incluirán productos de marcas exclusivas como Food Club®, Simply Done®, Chairman’s Reserve®, y otras que ofrecen una excelente calidad y valor para el consumidor.

El personal actual de los once supermercados Amigo® serán atendidos a partir de la próxima semana por el Departamento de Recursos Humanos de Pueblo Inc. para iniciar el proceso de reclutamiento. La cadena Amigo®, bajo su nueva administración, ofrecerá empleo a la gran mayoría de los empleados actuales de la cadena, quienes tendrán la oportunidad de integrarse a Pueblo Inc.

Desde 2007, Pueblo Inc. es una empresa netamente puertorriqueña que cuenta con 22 supermercados Pueblo® y ahora añade 11 supermercados Amigo® alrededor de Puerto Rico para un total de 33 localidades. Con la compra de Supermercados Amigo®, las empresas a cargo del empresario Ramón Caderón generan sobre 4,000 empleos en la Isla.