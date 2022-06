Growth Digital nombra Gerente Regional en Puerto Rico

Growth Digital, compañía dedicada a la publicidad digital de Google Media en Puerto Rico, anunció la designación de Laura Riesco Cestero como Gerente Regional (Country Manager) para el mercado de Puerto Rico.

Riesco Cestero es una profesional especializada en medios y mercadeo con más de 20 años de experiencia en agencias de publicidad en Puerto Rico y New York, trabajando en campañas de medios multiplataforma, tanto en la región del Caribe como para el mercado hispano de Estados Unidos. Cuenta con una maestría en International Business and Management (MIBM) de la ESCE International Business School (París, Francia) y EAE Business School (Barcelona, España). Previo a su nombramiento como Gerente Regional de Growth Digital Puerto Rico, se ha desempeñado en la compañía como Senior Business Growth Consultant desde su lanzamiento en enero de 2021. Sus años de experiencia se validan laborando en agencias, como UM/McCann San Juan, Badillo Saatchi & Saatchi (ahora Publicis), JMD Communications y The Vidal Partnership (New York).

Laura Riesco Cestero, por su lado, señaló: “Es un honor haber sido nombrada Country Manager para Puerto Rico. Nuestro compromiso es facilitar que anunciantes y agencias tengan a su disposición las herramientas de planificación, medición y optimización mediante asesorías y capacitaciones gratuitas sobre la plataforma publicitaria de Google. Estamos apostando a un crecimiento en la transformación digital de la Isla”.

Growth Digital se estableció en Puerto Rico en enero del 2021 como la empresa representante de los medios publicitarios de Google en Puerto Rico y cuenta con un equipo dedicado al mercado local, que tiene como objetivo brindar a los clientes una asesoría experta sobre las diversas alternativas de Google Ads.

“Desde Growth Digital nuestro propósito es contribuir al crecimiento de la economía y los negocios de Puerto Rico, y a partir de ahora también de República Dominicana, acercando a los anunciantes y agencias locales capacitación y entrenamiento gratuito sobre la plataforma publicitaria de Google. La designación de Laura como Country Manager de Puerto Rico está relacionada con esta premisa, considerando que es una profesional con una amplia experiencia en el ecosistema publicitario y tiene un profundo conocimiento del mercado puertorriqueño”, destacó Agustín Rinaldi, director-gerente y co-fundador de Growth Digital.

En abril del 2022 la empresa inició operaciones en República Dominicana y brinda asesoría estratégica y capacitación gratuita sobre la plataforma de medios de Google a agencias y anunciantes. Entre los servicios gratuitos que Growth Digital facilita a las agencias y anunciantes de Puerto Rico y República Dominicana se destacan la consultoría estratégica para la optimización de la inversión en base a los objetivos de negocios, capacitación continua sobre la plataforma de Google Ads, acceso a datos y visiones por industria, y nuevos betas de soluciones publicitarias.

Para más información sobre Growth Digital y sus servicios acceda a su página web: http://growthdigital.biz/.