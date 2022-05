Coradini Gourmet expande y llegará a Florida con nuevo empaque y delicioso sabor para tus carnes

(SJ, PR) Con el fin de satisfacer la necesidad de los boricuas por conseguir productos deliciosos para acompañar sus platos fuera de PR, Coradini Gourmet se une a Titán products of Puerto Rico para lanzar nuevos empaques este verano y ofrecerle una sabrosa alternativa a los miles de puertorriqueños de la diáspora radicados en Florida. Todos sus productos son frescos y sirven para añadir a las carnes como también marinarlas antes y durante la cocción. Actualmente están disponibles en las cadenas de supermercados en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

‘’Coradini Gourmet nace en la cocina de mi casa. Desde pequeño me gustaba cocinar, siempre estaba al lado de mi madre la gran cocinera de la casa pero también me encantaba estar junto a la parrilla cuando mi viejo hacía el “Asado de los Domingos “todo un ritual Argentino donde se compartía con la familia y los amigos , recuerdo que a medida que llegaban los parientes, mi padre se distraía hablando y me decía “cuidá el asado " ¡que casi siempre terminaba haciendo yo!, con el pasar de los años cocinar fue mi pasatiempo número uno, siempre que viajaba a otros lugares me interesaba mucho por aprender sobre la gastronomía del lugar y luego poder aplicarlo en mi cocina y empezar a fusionar sabores’', expresó Damián Coradini de Coradini gourmet LLC.

La idea de coradinis es ofrecerle al consumidor una gama de sabores para distintos tipos de carnes, pescados, mariscos, ensaladas, frituras.

Actualmente cuentan con 4 variedades :

Chimichurri : a base de ajo, perejil aceite vegetal y especias

Chimichurri Picante a base de ajo perejil aceite vegetal y especias picantes

Vinagreta: a base de limón, miel y aceto balsámico

Salsa criolla: a base de pimientos tomates cebollas y ajos

Consíguelas en tu supermercado favorito y apoya los productos locales confeccionados a base de ingredientes frescos cultivados en Puerto Rico.