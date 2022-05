L’Oréal Caribe crea alianza colaborativa junto a empresa puertorriqueña para fomentar el reciclaje circular

En el contexto de buscar soluciones para reducir la generación de basura en Puerto Rico, L’Oréal Caribe creó una alianza con TAIS, una empresa puertorriqueña que reutiliza de manera sostenible lo residuos orgánicos. Mediante esta iniciativa, L’Oréal Caribe lanzó un programa de reciclaje avanzado para convertir los desperdicios de comida de sus empleados en recursos para las fincas de Puerto Rico.

“En L’Oréal Caribe nos alarmamos al conocer que Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de basura generada per cápita en el mundo, lo que entre otras consecuencias contribuye a la crisis climática que afecta a nuestra isla. Nuestro objetivo es ser parte de la búsqueda de soluciones al cambio climático mediante ‘L’Oréal For The Future’, nuestro programa de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial”, expresó Liana Camacho, directora de la División de Productos Profesionales para L’Oréal Caribe y líder del programa L’Oréal For The Future para la Región Caribe.

“Logramos el compromiso de adoptar como hábito diario el método de reciclaje innovador de TAIS, que convierte los desechos de alimentos de nuestros empleados en composta para la agricultura local. Desde que lanzamos el programa a mediados del pasado año, hemos logrado recopilar más de 1,343 libras de composta. Con esta iniciativa, L’Oréal Caribe se convierte en la primera oficina en Puerto Rico que adopta un sistema de compostaje de residuos orgánicos con TAIS, para todos sus empleados de oficina y socios comerciales, incluyendo el reciclaje de cabello en los salones de belleza en un proyecto piloto con Abraham Salón y TAIS”, añadió Camacho.

L’Oréal Caribe apoya a TAIS incentivando una cultura de trabajo más consciente y provocando desde sus oficinas soluciones locales a problemas ambientales. Esto invita a que otras empresas en la Isla puedan acoger este tipo de iniciativas para el beneficio en común. Próximamente el proyecto de composta de cabello comenzará a operar en quince salones de belleza a través del País.

“La alianza de L’Oréal Caribe con TAIS es la primera de su tipo en Puerto Rico, permitiéndonos educar y alcanzar a una mayor audiencia a través de la industria de la belleza, e identificar nuevas maneras de reciclar el desperdicio, incluyendo el cabello en los salones de belleza. Mediante el uso del kit de TAIS y el aditivo borikashi, ofrecemos una forma higiénica de separar los residuos de alimentos y reducimos en un 50% el tiempo del proceso de creación de composta, de seis a tres meses. TAIS promueve una economía circular, contribuyendo al desarrollo sostenible y la preservación del planeta y la salud de nuestra flora y la calidad general de los alimentos que producen nuestros agricultores”, expresó Oscar Meléndez Colon, Chief Business Development Officer de TAIS.

Por otra parte, L’Oréal, a través del Fondo de L’Oréal para la Mujer, estará donando €20,000 ($21,000) a Agroempresarias de Puerto Rico , organización que agrupa a las mujeres empresarias en la industria de la agricultura.

La agrónoma Nancy I. Sánchez Villanueva, Directora Ejecutiva de Agroempresarias de Puerto Rico puntualizó: “Agroempresarias de Puerto Rico agradece a L’Oréal Caribe por su compromiso en lanzar iniciativas de sustentabilidad como esta con sus empleados y con sus socios de negocio que buscan apoyar a nuestro ecosistema de fincas puertorriqueñas”.