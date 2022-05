RINVOQ® (upadacitinib) aprobado por la FDA de EE.UU. como tratamiento oral para adultos con espondilitis anquilosante activa

NORTH CHICAGO, Ill., 2 de mayo de 2022 – AbbVie (NYSE: ABBV) anunció que la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobó RINVOQ® (upadacitinib; 15 mg, una vez al día) para el tratamiento de adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa que han tenido una respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más de los bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés)1.

“La espondilitis anquilosante es una enfermedad debilitante que, a menudo, afecta a los adultos más jóvenes y, con el tiempo, puede causar daño estructural duradero que puede tener un efecto emocional en la vida del paciente”, explicó Thomas Hudson, M.D., vicepresidente sénior, investigación y desarrollo, oficial científico principal de AbbVie. “Esta última aprobación demuestra otro paso adelante importante en nuestra misión para adelantar las normas de atención respecto a las enfermedades reumáticas”.

La aprobación de la FDA en EA está sustentada en datos de seguridad y eficacia del estudio clínico de fase 3, SELECT-AXIS 2 (Estudio 1) que evaluó a RINVOQ en pacientes que habían tenido una respuesta inadecuada o intolerancia a uno o dos medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (MAME) y el estudio clínico de fase 2/3, SELECT-AXIS 1, que evaluó a RINVOQ en pacientes que nunca habían recibido un MAME biológico y habían tenido una respuesta inadecuada o intolerancia a al menos dos medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE)1-3.

Muchos pacientes con espondilitis anquilosante no logran el control de la enfermedad con las terapias biológicas actuales y se necesitan tratamientos adicionales para ayudar a aliviar los signos y los síntomas de esta enfermedad”, expresó Atul Deodhar, M.D., profesor de medicina y director médico de Rheumatology Clinics for the Division of Arthritis and Rheumatic Diseases at Oregon Health & Science University, e investigador del estudio SELECT-AXIS 1. “Con la aprobación de la FDA de hoy, los pacientes que no responden a un inhibidor del TNF tienen una opción de tratamiento oral adicional junto con su reumatólogo para ayudar a tomar el control de esta enfermedad”.

Tanto en el estudio clínico SELECT-AXIS 1 como en el SELECT-AXIS 2, una proporción significativamente mayor de pacientes que recibieron 15 mg de RINVOQ lograron una respuesta ASAS40*, el criterio de valoración principal, (51% y 44.5%, respectivamente) en comparación con los que recibieron placebo (26% y 18.2%, respectivamente) en la semana 14. Se observaron respuestas clínicas tan pronto como en la semana cuatro en el estudio SELECT-AXIS respecto a los valores de ASAS401-3.

“Actualmente, las opciones de tratamiento son limitadas para las personas que viven con espondilitis anquilosante, en particular, cuando los síntomas de dolor persisten a pesar del uso de tratamiento con bloqueadores del TNF”, comentó Cassie Shafer, oficial ejecutivo principal, Spondylitis Association of America (SAA). “La aprobación de un medicamento nuevo es una noticia bienvenida para nuestra comunidad de pacientes, que les ofrece el potencial de ayudar a más personas a encontrar alivio significativo de los síntomas de la EA y ayudarlos a alcanzar sus objetivos de tratamiento”.

La EA es una enfermedad musculoesquelética inflamatoria crónica que afecta la columna vertebral y se caracteriza por síntomas debilitantes de dolor de espalda inflamatorio, rigidez y restricción de la movilidad. Se estima que uno de cada 200 adultos en los Estados Unidos, o cerca de 1.1 millón de personas, padecen de EA5.