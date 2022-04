Ayuda Legal Puerto Rico convoca al segundo encuentro virtual “El Techo es un Derecho”

Ayuda Legal Puerto Rico ofrecerá el encuentro gratis y con interpretación inglés-español, comenzando cada día, desde las 9:30 a.m. (THIETVU/Divulgação)

Voces expertas de varios países participarán del segundo encuentro virtual “El Techo es un Derecho” que auspicia y convoca Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) como parte de su agenda de lucha contra la discriminación en vivienda.

El encuentro, programado para el 28 y 29 de abril, reúne a personas expertas de Palestina, Haití, España, Argentina, Lenya, Puerto Rico y Estados Unidos.

“El Techo es un Derecho es un espacio para compartir conocimientos, experiencias y esperanzas respecto a la protección de la vivienda como derecho humano. Millones de personas y comunidades en todo el mundo ven amenazados su derecho a permanecer por políticas que permiten o toleran el discrimen. Este encuentro es un espacio para atender la falta de leyes protectoras, el aumento de los precios y la ausencia de rendición de cuentas por parte de instituciones financieras y arrendadores, así como para llamar a transformaciones locales e internacionales”, explicó la Lcda. Ariadna Michelle Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de ALPR, una entidad que lidera los esfuerzos de abogacia y acompañamiento legal en temas de vivienda y recuperación justa.

La cumbre explorará políticas de discrimen que priorizan a los locales para dar paso a inversores extranjeros, el discrimen contra poblaciones por razón de raza o por ser deambulantes, los desafíos en la recopilación de datos para medir la discriminación, el papel de los medios de comunicación en este contexto y la urgencia de solidaridades internacionales.

“Lo que ocurre aquí no es distinto a lo que pasa alrededor del mundo. Temas como los alquileres a corto plazo, el racismo sistémico, la especulación y las burbujas inmobiliarias son una amenaza real para vivir en Puerto Rico, igual que lo son para otros pueblos”, apuntó Godreau Aubert.

La escritora, antropóloga y educadora puertorriqueña Rima Brusi-Gil de Lamadrid será la oradora en la apertura del encuentro el día 28, seguido del primer panel “Prohibida la población local”, sobre las políticas del estado que promueven la especulación y los desplazamientos. Los panelistas incluyen a Chrishelle Palay de The HOME Coalition (Texas), Mariangeli Ortiz de La Maraña y Vanessa Ramírez del Consejo de Pesca del Caribe (Puerto Rico).

El segundo panel “No hay datos, no hay daños” tratará sobre los retos en la medición de las personas expulsadas, con los panelistas Yarimar Bonilla del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College (NY-Puerto Rico); Deepak Lamba-Nieves del Centro para una Nueva Economía (Puerto Rico); Noah Patton del National Low Income Housing Coalition y Francesca Feruglio del International Network for Economic, Social and Cultural Rights.

Ese día, y como parte del evento, se ofrecerá un curso de educación jurídica contínua sobre Vivienda y Financiamiento Justos, que formará a personas abogadas sobre las leyes y regulaciones federales y locales sobre este tema. El curso fue certificado por el Tribunal Supremo a razón de 1.5 créditos de educación general. Las conferenciantes serán las licenciadas Godreau Aubert, Jynamarie Kuilan Santana, Camilo Guadalupe Torres y Verónica Rivera Torres.

El segundo día comenzará con el tema “Solidaridades Internacionales - Nuestras comunidades, nuestra resistencia”, con Nixon Boumba, de Kolektif Jistis Min nan Ayiti (Haití), Miguel Ruiz Díaz-Reixa, de Provivienda (España), Luciana Bercovich, de Namati (Argentina), y Dalia al-Ayassa de BADIL (Palestina).

Le seguirá el panel la “Exclusión en anuncios, ocupación, ventas y financiamientos” sobre el rastreo de la discriminación en el mercado de la vivienda, con Joaquín Villanueva, de Gustavus Adolphus College; Michelle Alvarado, del Centro para la Reconstrucción del Hábitat y Francisco Rodríguez, Coalición de Coaliciones, todos de Puerto Rico.

El evento concluirá en la tarde con un panel sobre “cobertura de medios y discrimen en la vivienda”, con la participación de las periodistas puertorriqueñas Carla Minet, del Centro de Periodismo Investigativo; Alana Casanova Burgess, de La Brega (WNYC), y Bianca Gralau (NBC).

Ayuda Legal Puerto Rico ofrecerá el encuentro gratis y con interpretación inglés-español, comenzando cada día, desde las 9:30 a.m. La actividad es gratuita. Para mayor información y registro pueden acudir a www.derechoaltechopr.org