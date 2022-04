Lil JouJou Lanza su primer EP Soñando en PR

(San Juan, Puerto Rico – viernes, 8 de abril de 2022) Con una propuesta musical muy versátil, Lil JouJou, la nueva promesa de la escena local urbana lanzó ayer jueves, su primer EP en todas las plataformas digitales de la mano de la casa de distribución digital SONAR, LLC.

Con canciones que narran las vivencias de su niñez, Soñando en PR, es un disco que varía en sus géneros y estilos musicales mostrando la creatividad del artista, con melodías y ritmos que van del reguetón a diversos estilos de trap buscando así, producir diferentes emociones en su audiencia y reflejando a su vez todas las características que lo distinguen como ser humano y artista en cada una de sus letras.

“Desde pequeño siempre fui introvertido con una visión muy diferente a los demás, tenía otros gustos y me interesaba por otros temas que no eran la norma en los jóvenes de mi edad. Cuando descubrí mi pasión por la música, me sumergí en un mundo donde soñar sí era posible, por eso hoy les regalo Soñando en PR, una representación de todas mis inseguridades que hoy han sido superadas y que se han vuelto la realidad de mis sueños y mi presente. “- Comentó Lil JouJou

Dentro de la variable lista de canciones que incluye el álbum, la audiencia podrá disfrutar de composiciones junto a artistas de la conocida nueva escuela que están levantando el género urbano como: Enyel C, con sus sonidos alternativos en la canción NENA, Young Miko, cantante con la que el artista se identifica por las adversidades que ambos enfrentaron durante su niñez y que logró la colaboración en STRIPPER X, RaiNao, con su voz sensual que afina al compás de los instrumentos que forman la canción MMM, la propuesta de trap junto a Rvssell, TOP NOW, que fue una pieza desarrollada en solo 4 horas y el oscuro pero profundo sonido que le dan los violines a NEPTUNO, canción junto al trapero Sahir.

“Estoy muy orgulloso de haber lanzado este proyecto con el que muchos jóvenes se podrán identificar, incluso cuando se sientan en “baja”, escuchen mis canciones y tengan ánimos pa’ seguir porque la energía de cada una de las letras de Soñando en PR, es contagiosa. Agradezco a mi equipo de trabajo y a todas las personas que formaron parte de este álbum de una forma u otra, sobre todo, a los que fueron parte de mi historia en el pasado y me inspiraron a hacer realidad este sueño.” – Concluyó el prodigio.

Actualmente Lil JouJou se encuentra trabajando en varios proyectos que espera lanzar en los próximos meses con productores y artistas de renombre en Puerto Rico y Estados Unidos, donde estará participando de temas musicales junto a Gigolo & La Exce, Joy Santana, Chucky 73, entre otros. Además, Lil JouJou estará presentándose en el Festival Motherland junto al productor Caleb Calloway, evento que se llevará a cabo en el Balneario de Carolina el próximo 23 y 24 de abril, donde compartirá el mismo escenario con grandes exponentes del género urbano y luego dirá presente en el festival Vibra Urbana en Las Vegas, NV, el 30 del mismo mes.

Para conocer más sobre el artista y sus proyectos puede acceder a sus redes sociales bajo @liljoujoupr o descargar su nuevo EP Soñando en Puerto Rico haciendo click en siguiente enlace para escucharlo en su plataforma favorita: https://sonar.fanlink.to/SonandoenPR

Video: https://www.youtube.com/watch?v=S5jo_fvwa8Y