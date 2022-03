AMGEN: TRES DÉCADAS DE IMPACTO EN PUERTO RICO

Juncos – Por los pasados 30 años, la empresa Amgen ha desarrollado un legado y una importante presencia local dentro de la industria de biomanufactura y ha sido protagonista del crecimiento de la comunidad puertorriqueña en el municipio de Juncos. Desde que inició sus operaciones en el 1992, Amgen-Puerto Rico ha invertido unos $4.27 billones en sus operaciones y proyectos de expansión en la Isla. Esto ha contribuido al desarrollo del talento puertorriqueño y ha impulsado un crecimiento e impacto comercial favorable para la manufactura de medicamentos y productos biofarmacéuticos no tan solo en Puerto Rico sino a nivel mundial. Las plantas de biomanufactura de la empresa Amgen en Juncos han logrado un excelente historial de calidad y cumplimiento, a su vez, que la empresa ha establecido relaciones sólidas con el gobierno, entidades sin fines de lucro y la academia por las pasadas tres décadas, apoyando así de forma continua al desarrollo y crecimiento económico en la Isla.

Brenda Torres Rivera, Vicepresidenta de Operaciones de Amgen en Puerto Rico, mencionó que, “tener una visión vanguardista y una base científica sólida para desarrollar la industria de biomanufactura de alto perfil en la Isla, es una de las prioridades de Amgen y es la esencia de nuestra cultura por las pasadas tres décadas. La empresa se estableció para contribuir en el potencial de la biotecnología y nuestro éxito se basa en la capacidad que tenemos para impulsar la innovación científica a todos los niveles de nuestra organización. Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es nuestro objetivo final y primordial”, puntualizó la primera mujer puertorriqueña designada en ocupar el puesto ejecutivo para liderar las operaciones de Amgen en Puerto Rico.

Torres Rivera añadió que el compromiso de Amgen con la ciencia va más allá de las plantas de manufactura e indicó que, “confiamos en el método científico para comprender la biología humana; el papel que desempeñan los genes y las proteínas es la piedra angular de nuestro método para que nuestra empresa sea una líder dentro de la industria de biomanufactura global. Valoramos la investigación y los procesos lógicos y racionales; buscamos hacer las preguntas correctas, recopilar y analizar los datos relevantes y tomar decisiones informadas con el talento más especializado para desarrollar la industria de la biomanufactura en la Isla”.

Amgen y su impacto en Puerto Rico

La empresa de biomanufactura Amgen ha desarrollado cinco instalaciones biotecnológicas de última generación en unos 1.6 millones de pies cuadrados en 220 acres para la manufactura de medicamentos y productos biofarmacéuticos de vanguardia en el municipio Juncos. El 90% de los medicamentos y productos biofarmacéuticos de Amgen a nivel global se manufacturan en el campus de Amgen Puerto Rico. En las instalaciones de la empresa de biomanufactura, cuya operación es continua - 24 horas los 7 días de la semana - se formula, manufactura, llenan/empacan y distribuyen los medicamentos y productos biofarmacéuticos para sobre 100 países alrededor del mundo. Actualmente, Amgen cuenta con una mano de obra de sobre 2,400 asociados regulares a tiempo completo y genera unos 1,500 empleos indirectos aproximados dentro de la industria de biomanufactura.

Desde sus comienzos, las contribuciones de la empresa al campo de la manufactura biotecnológica de terapias humanas han sido impulsadas por un fuerte compromiso científico para mejorar la calidad de vida de los pacientes de Puerto Rico y en el mundo entero.

Torres Rivera señaló que, “me siento honrada de liderar el mejor equipo de trabajo en la operación de biomanufactura. Tres décadas de excelencia... tres décadas de mejoras continuas... tres décadas de compromiso dedicado a mejorar la vida de los pacientes, la comunidad y el medio ambiente. Un compromiso que nos permitirá mantener no solo la más alta calidad dentro de la industria de biomanufactura en el mundo de hoy, sino también hacer todo lo que podamos para proteger nuestro planeta tierra, ya que la sostenibilidad ambiental es una de nuestras principales prioridades.

En el aspecto ambiental, cabe señalar que, Amgen posee un compromiso ambiental de gran alcance y que ha sido reconocida por entidades regulatorias federales y estatales por sus valores culturales como empresa al proteger el ambiente, promover la sostenibilidad de los recursos – conservación de energía, reducción de residuos y reciclaje.

Amgen y la inversión social comunitaria…

Amgen a través de la Fundación Amgen, principal canal filantrópico de la empresa en Puerto Rico para iniciativas comunitarias y filantrópicas ha contribuido al desarrollo de las comunidades en la Isla a través de su programa de subvención comunitaria enfocada en los pilares de educación STEM (ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología) y justicia social. Desde su creación en 1991, la Fundación ha donado más de $20 millones a organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria en Puerto Rico y más de $325 millones a nivel global.

La entidad se enfoca en otorgar subvenciones a organizaciones de base comunitaria que ofrecen programas benéficos y educativos que se alinean con su misión, especialmente organizaciones y programas que pueden generar un impacto positivo en las comunidades de Puerto Rico.

“Nuestra entidad filantrópica es la piedra angular para que ciertas comunidades de nuestra sociedad tengan acceso a herramientas, recursos y las oportunidades para desarrollarse dentro y fuera de sus comunidades. Nuestros asociados se unen a su vez para apoyar algunos de los programas educativos que apoyamos, reafirmando así nuestro compromiso social por casi tres décadas con la comunidad puertorriqueña.”, indicó Torres Rivera.

El apoyo a las entidades de base social, comunitaria y académicas

Como parte del programa de subvención comunitaria, la Fundación Amgen apoya a diversas entidades de base comunitaria enfocadas en el desarrollo y crecimiento de la sociedad puertorriqueña, tales como: Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, Ciencia Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe, Centro para Puerto Rico-Fundación Sila M. Calderón, EcoExploratorio, Inc., Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Hogar Ruth, Industry University Research Center (INDUNIV), P.E.C.E.S, Inc., Science Technology and Research Trust, entre otras. Además, apoya centros universitarios enfocados en programas académicos especializados en ciencia, biomanufactura e ingeniería, entre estos: Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR a través del programa Amgen BioTalents y al Recinto Universitario de Humacao de la UPR a través del programa Amgen Biotech Experience.

La inversión social comunitaria para la justicia social

El programa de subvención comunitaria de la entidad filantrópica, además de acercar y hacer accesible la educación en las disciplinas STEM a la comunidad puertorriqueña, también está enfocada en promover los pilares de justicia social, reafirmando así su compromiso con la comunidad puertorriqueña.

Por tal motivo, y como parte de los esfuerzos de justicia social e inclusión en la comunidad puertorriqueña, la Fundación Amgen destinó una subvención de más de $350 mil para el periodo 2021-2023 que beneficiará a las entidades de: Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Centro para Puerto Rico-Fundación Sila M. Calderón, P.E.C.E.S y Hogar Ruth.

Apoyo reforzado durante la pandemia del COVID-19

Ante la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, la Fundación Amgen y Amgen-Puerto Rico reforzó su apoyo para que las entidades sin fines de lucro pudieran continuar su obra social. Como parte de los esfuerzos, la Fundación Amgen ayudó a las entidades de base comunitaria a renovar y adaptar sus programas educativos y comunitarios de forma virtual debido al impacto del COVID-19 en nuestra Isla. Entre las entidades que reformularon sus estrategias, se encuentran los programas educativos de: Reporteros Positivos de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, Ciencia Móvil de los Centros Sor Isolina Ferré, Semillas de Triunfo de Ciencia PR, y los programas de Amgen Biotech Experience de la UPR-Humacao y Amgen BioTalents de la UPR-Mayagüez.

Compromiso para la recuperación y reconstrucción de la Isla

La Fundación Amgen y Amgen Puerto Rico reafirmó su compromiso con Puerto Rico al designar $3M para apoyar los esfuerzos de ayuda inmediata a los damnificados del huracán María. Las primeras aportaciones de esta promesa fueron destinadas a: Direct Relief Organization, International Medical Corps y Americares Organization.

Además, contribuyó con unos $2M adicionales para los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo en la Isla. El programa benefició diferentes entidades tales como: Escuela Juana Sánchez Montessori, Escuela Roberto Silva, Escuela Pedro Bosh de Juncos; la Escuela José De Diego, Escuela Carmen Benitez ambas de Las Piedras y la Escuela Facundo Cintrón de Yabucoa, Recinto Universitario de Mayagüez y el Recinto Universitario de Humacao de la Universidad de Puerto Rico.

Sobre Amgen

Amgen se compromete a liberar el potencial de la biología para pacientes que padecen enfermedades graves descubriendo, desarrollando, fabricando y entregando terapias humanas innovadoras. Este enfoque comienza utilizando herramientas como la genética humana avanzada para desentrañar las complejidades de la enfermedad y comprender los fundamentos de la biología humana. Amgen se enfoca en áreas de alta necesidad médica no satisfecha y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud y mejoren dramáticamente la vida de las personas. Pionera en biotecnología desde 1980, Amgen se ha convertido en una de las compañías de biotecnología independientes más importantes del mundo, ha llegado a millones de pacientes en todo el mundo y está desarrollando una cartera de medicamentos con potencial de separación. Para obtener más información, visite www.amgen.com y síganos en www.twitter.com/amgen. Para oportunidades de carreras, visite Careers.amgen.com

Sobre la Fundación Amgen