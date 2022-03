Cámara de Comercio PR da a conocer la Agenda del Puerto Rico Health & Insurance Conference 2022

(San Juan, Puerto Rico – 29 de marzo de 2021) - La Cámara de Comercio de Puerto Rico –a través de su presidente, Luis A. Gierbolini Rodriguez—dio a conocer hoy la Agenda de la edición 2022 del Puerto Rico Health & Insurance Conference, a realizarse el viernes 1 de abril en el Caribe Hilton. Destacan en la misma, la participación de miembros claves del Departamento de Salud de Salud Federal, incluyendo a la secretaria adjunta de legislación, Dra. Melanie Egorin y la directora regional-Región II, Dra. Dara Kass; miembro del Congreso de los Estados Unidos; el secretario de salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado, y casi otra treintena de ejecutivos senior del sector público y privado, de la salud y seguros de Puerto Rico y EE. UU.

El tema principal de la Conferencia – Modernazing Puerto Rico’s Health System to Drive Improvements in Care Delivery and Patient Outcomes—enmarcará el análisis de los conferenciantes en tres sesiones plenarias; cinco paneles de discusión y trece oradores principales que pondrán en contexto dónde se encuentra la industria de la salud y seguros de Puerto Rico con respecto a la visión y política pública en el Congreso federal y la Casa Blanca en Washington D.C.

La primera sesión plenaria la presentará la Sra. Marina Díaz, quien es la directora de Puerto Rico e Islas Vírgenes del consorcio de Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud Federal, donde se analizará la perspectiva de Puerto Rico. La sesión contará con la participación del director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Sr. Jorge Galva; el designado Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Lcdo. Alexander Adams; el presidente de MCS Advantage & MCS Life Insurance Co. y presidente de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de PR, Sr. Roberto Pando; directora comercial y de Acceso a Mercados de Merck Puerto Rico, Sra. Ana Ramos; el presidente de la Asociacion de Médicos de Puerto Rico, Dr. Yussef Galib-Fiol; y presidente ejecutivo de la Asociacion de Hospitales de Puerto Rico, Lcdo. Jaime Plá-Cortés.

La plenaria continuará con una sección que tratará sobre cómo el sector privado ve el cuidado asistido o modelo de administración de salud, para reducir los costos, aumentar la calidad del servicio y brindar acceso a los servicios de atención médica. Moderara el mismo el asesor financiero y de salud el CPA Julio Colón y contara como oradores con la participación del Lcdo. y CPA Orlando González, presidente de MMM Healthcare; el CPA José Soliván, CEO Asociado del Sistema de Salud Menonita; y la Sra. Adriana Ramirez, directora de operaciones de Abarca Health.

Luego, habrá un panel para analizar las necesidades versus la realidad en el mercado laboral de la Salud que será moderado por el Sr. Héctor A. Mújica Trenche, JD, director de Asuntos de Política Pública de Mújica Group, LLC. El panel lo compondrá el Lcdo. Angel Sostre-Cintrón, director ejecutivo de la Junta de Licenciamiento y Disciplina para Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico; la Lcda. Robin Russell Orama, directora ejecutiva del Hospital General de Castañer y vicepresidenta de la Asociacion de Cuidados Primaros de Puerto Rico; la Dra. Ivonne Vega, directora médica y vicepresidente regional de Humana; y el Dr. José Laborde, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico.

La mañana concluirá con una sesión que buscará analizar cómo el modelo único de Puerto Rico podría impulsar una verdadera reinvención del sistema de atención médica de los EE. UU. Se tiene como invitados especiales a la secretaria adjunta de legislación, Dra. Melanie Egorin; la directora regional-Región II, Dra. Dara Kass; y el administrador adjunto y director del Centro de Servicios de Medicaid y CHIP del Departamento de Salud de Salud Federal, Sr. Daniel Tsai, para presentar la perspectiva del gobierno federal en cuanto a las prioridades nacionales de política pública de salud. Moderara la misma la Sra. Marina Díaz, directora de Puerto Rico e Islas Vírgenes del consorcio de Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del Departamento de Salud Federal.

Luego del almuerzo –que contará con la oratoria del secretario de Salud de Puerto Rico Dr. Carlos Mellado, y un especial reconocimiento al secretario y a los miembros de la Coalición Científica y el Task Force Médico por su gran contribución durante el tiempo sin precedentes del COVID-19 para proteger la salud, salvar vidas y mantener la estabilidad económica en Puerto Rico - habrá dos paneles concurrentes. El primer panel analizará el tema sobre los modelos de atención basados en valores clínicos y será moderado por el Sr. Mariano de Socarraz, presidente de CorePlus Servicios Clinicos y Patologicos, L.L.C. Contará con la participación de los panelistas Dr. Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; el Dr. José F. Rodriguez Orengo, profesor del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico; la Sra. María Fernanda Levis, CEO y fundadora de Impactivo Consulting; Dr. Michael Soler, Family Practice Group; y el Dr. Ismael Toro Grajales, geriatra y doctor de familia. El según panel analizará el tema sobre el uso de la tecnología para mejorar la prestación de atención, y los resultados de los pacientes y será moderado por el Lcdo. Salvador Rovira, LLM, presidente y fundador de Rovira Rodríguez Group. Contará con la participación de los panelistas Sr. Carlos Casals, COO de DigiiMED; Sr. Florian Gaa, Gerente General de Abartys Health; y la Lcda. Glorisa Betancourt, acceso al mercado, mercadeo, innovación y asuntos Gubernamentales, Boston Scientific del Caribe, Inc.

Luego, la segunda plenaria del día, tratara el tema de Interoperabilidad: relación simbiótica entre el cumplimiento y la tecnología de la Salud. Moderara la misma la Lcda. Fabiana Barasorda, directora de cumplimiento de PharmPix. El panel lo compondrán el Sr. Alexander Quevedo, Coordinador de Tecnologías de Información de Salud del Gobierno de Puerto Rico; la Sra. Edna Y. Marín-Ramos, directora ejecutiva de la oficina de Medicaid del Gobierno de Puerto Rico; el Sr. José Abrams, vicepresidente de tecnología de información de plan de salud para SSS Management Group; el Sr. Ike Samples, director de proyectos de Intervoice; y la Sra. Gannett Ramos, presidenta senior de IT para MCS Healthcare Holdings, LLC

“Hasta aquí, hemos enfocado la Conferencia mayormente en el impacto del sector de la salud en Puerto Rico. Ya finalizada esta plenaria, habrá una sesión para culminar nuestro evento con una plenaria especial para presentar la perspectiva del Congreso de los Estados Unidos sobre la agenda de Salud de Puerto Rico. Esta sesión estará moderada por el Sr. Nicholas Uehlecke, exasesor senior del secretario de salud Federal y principal en Todd Strategy Group. Esperamos contar con la oratoria del Sr. Brian Fahey, director legislativo de la oficina del congresista Brian Guthrie. Durante esta plenaria especial también tendremos un panel de reacción que será integrado por el Lcdo. Luis E. Bacó, exjefe de gabinete de la representante Jenniffer González Colón y vicepresidente senior de Capitol Hill Consulting Group; y la Lcda. Verónica Ferraiuoli, asesora legal de la oficina de la congresista Jennifer González Colón”, expresó Luis A. Gierbolini Rodriguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Por su parte, el Lcdo. Luis E. Pizarro Otero, Chairman del PR Health & Insurance Conference 2022, expresó que el impacto económico y social de la industria de la salud en el tesoro público y la calidad de vida de nuestra gente, nos obliga a presentar una conferencia de calidad en contenido y conferenciantes; y es lo que les presentamos. Por esto, todo líder del campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales “voces” de estas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita este día para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de salud que todos buscamos”, concluyó el Lcdo. Pizarro Otero.

El evento se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en el Caribe Hilton – San Gerónimo Ballroom - cumpliendo con las medidas y protocolo de COVID-19. Información adicional puede ser adquirida en la página web de la Cámara de Comercio de PR (camarapr.org) o llamando al 787-721-6060 ext. 2241.