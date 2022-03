Garage Isla Verde gana prestigioso premio nacional

ISLA VERDE, PUERTO RICO – Garage Isla Verde, único concesionario autorizado de Mercedes-Benz en Puerto Rico, recibe el máximo reconocimiento otorgado por Mercedes-Benz USA a sus concesionarios, “Best of the Best – Golden Laurel de este año”.

El premio reconoce el éxito de la empresa local como una independiente que, a través de sus 60 años como único representante autorizado de la marca de lujo en la isla, consistentemente supera las expectativas de los dueños de vehículos Mercedes-Benz. “Best of the Best”, el cual se otorga anualmente, se confiere a los concesionarios Mercedes-Benz con el mejor desempeño en una variedad de atributos comerciales, incluida la satisfacción del cliente, ventas de vehículos nuevos, ventas de vehículos usados certificados, departamentos de piezas y servicio, penetración de mercado, y liderazgo y administración.

Mercedes-Benz USA incluye en el grupo de “Best of the Best” a solo un 13% de sus concesionarios más destacados, donde Garage Isla Verde obtuvo la posición número uno de su grupo correspondiente de los mas de 380 concesionarios en los Estados Unidos, así subrayando la importancia del galardón.

“Este reconocimiento nacional es un verdadero logro para el equipo de Garage Isla Verde. Es reflejo del arduo trabajo, el enfoque en el cliente y la excelencia profesional de todos los que laboran en nuestra organización, a pesar de todos los retos que hemos atravesado como país en los últimos años. También reafirma la eficacia de nuestro plan estratégico para fortalecer nuestra posición líder en la industria de autos, específicamente en el segmento de lujo. Este reconocimiento nos inspira a continuar fortaleciendo el desempeño total del equipo, con énfasis en brindar la experiencia excepcional que merecen nuestros clientes”, dijo Carlos Manuel Quiñones, Jr., presidente de Garage Isla Verde.

Excelencia que desafía los convencionalismos

Si bien los pasados 2 años han sido enmarcados dentro de los retos presentados por la pandemia, Garage Isla Verde ha puesto en marcha la resiliencia característicamente puertorriqueña, firme en su compromiso con el servicio, la calidad y la innovación. La empresa rápidamente ajustó sus operaciones para mantener la continuidad de su negocio durante el momento pico de la crisis de salud, enfatizando la seguridad y redoblando esfuerzos para brindar mayor conveniencia, servicio y valor para sus clientes.

El resultado ha sido un patrón de ventas que, según la disponibilidad de inventario, se mantiene dentro de la categoría de autos de lujo, además de relaciones fortalecidas con los clientes, permitiendo que el concesionario consistentemente logre altas calificaciones en sus tasas de satisfacción y retención de clientes.

Reconocimiento que inicia un 2022 de grandes noticias

El premio “Best of the Best” sirve como antesala a lo que será un año de novedades y celebraciones para Garage Isla Verde, esfuerzos centrados en fortalecer su sitial en la industria como líder pionero. Según Quiñones, en agenda para el 2022 está la celebración del 60 aniversario de la empresa, además del lanzamiento de nuevos modelos, instalaciones completamente renovadas, y más.

Desde que se fundó en 1962, el concesionario ha sido crisol de calidad, lujo, exclusividad, buen gusto, innovación y compromiso comunitario. Desde entonces, la misión de Garage Isla Verde ha sido siempre asegurar que cada cliente viva una experiencia excepcional desde el momento en que adquiere su vehículo y se una a la familia de Garage Isla Verde. La distinción permite a Garage Isla Verde presentarse con el máximo sello de excelencia que otorga la marca.