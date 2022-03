En el mes de la mujer L’oréal Paris reafirma su compromiso contra el acoso callejero

78% de las mujeres han sufrido acoso callejero, de las cuales solo el 25% ha recibido ayuda; esos son los resultados de una encuesta internacional sobre acoso sexual en espacios públicos entre unas 15,500 personas, realizada en asociación con IPSOS, por investigadores de la Universidad de Cornell y L’Oréal Paris. Estos preocupantes datos han hecho que L’Oréal Paris se una a la organización sin fines de lucro, Right To Be, para presentar el programa Stand Up que busca capacitar a las personas para intervenir en momentos que sean testigos de hostigamiento callejero.

Stand Up es un programa que enseña a practicar las 5 Ds contra el acoso callejero:

Distrae: Pretende ser amigo de alguna persona, podrías preguntar por la hora, una dirección o algo que distraiga. ¡Puedes ser creativo/a! Delega: Encuentra a alguien que pueda ayudarte y pídele que intervenga. Documenta: Escribe o haz un video contando tu experiencia con el acoso callejero, pero sobretodo reporta a las autoridades pertinentes. Da asistencia: Bríndale ayuda a la persona que acaba de pasar por el acoso callejero, sé un amigo. Dirige: Busca que el agresor pare su conducta, defendiendo a la persona o llamándolo para buscar su ayuda, evita confrontar al acosador o ponerte en peligro.

L’Oréal Paris invita a todos los puertorriqueños a que tomen acción contra el acoso y se adiestren accediendo a www.standup-caribe.com .

Los interesados en conocer más sobre las iniciativas de Stand Up de L’Oréal Paris deben estar pendiente la página www.facebook.com/lorealparispr y tomar el adiestramiento en www.standup-caribe.com .