Educador y emprendedor social, pasiones que desarrollé en la Universidad

¡Soy Búho de corazón! Aún 24 años después de graduarme, la UPR en Humacao sigue siendo una parte importante de mi vida y desarrollo profesional. Al elegir el lugar en donde estudiar, Humacao, era siempre mi primera opción. Una tradición familiar, que me permitió conocer de primera mano el valor y las posibilidades que tenía de crecimiento si decidía por estudiar allí.

Desde que inicié mi jornada en 1995, tuve la oportunidad de poder incrementar exponencialmente mis capacidades con distintas experiencias que me permitieron crecer y abrieron un sin número de oportunidades profesionales. Fui estudiante de Administración de Empresas, pero al igual viví la experiencia como estudiante orientador, participé en obras de teatro, desarrollé proyectos de impacto comunitario, realicé investigaciones, internados y foros locales e internacionales. Conecté con profesionales de distintas industrias que me sirvieron de mentores y me guiaron a descubrir mis pasiones y diseñar mi ruta al futuro.

Educar se convirtió en parte de mi pasión y las experiencias que tuve en la Universidad me lo confirmaron. La educación recibida amplió mi visión y me guió a continuar estudios graduados en Negocios Internacionales y Mercadeo. Además, ver en el emprendimiento social, una oportunidad profesional, para dejar una huella permanente en el mundo. Desde el 2002, he sido parte de la Facultad de la UPR y con esto he podido dar a otros, lo que la Universidad me regaló aportando al país profesionales y emprendedores que están marcando la diferencia en distintos sectores.

La pasión por la gente y el servicio que me modelaron en la UPRH, en conjunto con la educación recibida, me han permitido desarrollar más de 50 proyectos de emprendimiento social, en Puerto Rico, Centro, Sur América y el Caribe, impactando miles de vidas y potenciando el talento de más de 500 jóvenes cada año. Además, he tenido la oportunidad de visitar más de 40 países para colaborar en proyectos y replicar modelos locales. La UPR me enseñó a apostar en nuestras capacidades como país, para lograr trascender globalmente. Hoy lidero Enactus Puerto Rico, una red global que me permite generar proyectos, usando los negocios y la innovación para generar soluciones que mejoren el mundo; sin duda alguna, impregnando cada proyecto con mis vivencias en la Universidad.

El ciudadano global en el que me he convertido es producto de la UPRH. ¡Les invito a todos a conocerla y ser parte de mi Alma Máter! Solicita admisión accediendo a www.upr.edu/admisiones .