Diseñador Juan Carlos Collazo camino a Panamá a representar a Puerto Rico en el Latin American Fashion Week

El diseñador Juan Carlos Collazo representará a Puerto Rico como invitado internacional en el Latin American Fashion Week, uno de los eventos de moda más influyente en Panamá.

Durante su participación, el diseñador presentará en el escenario panameño parte de su colección otoño invierno 2025 llamada Pluvial, con la cual conquistó la pasarela del New York Fashion Week en febrero pasado.

“Ser considerado y elegido para participar en este destacadoevento en Panamá es un gran orgullo para mí. Esta oportunidad es muy importante en mi carrera para continuar dando a conocer mis diseños y así continuar abriéndome espacio en nuevosmercados, siempre llevando a Puerto Rico como bandera”, expresó Collazo, quien es oriundo de Aibonito.

El Latin American Fashion Week, que hasta hace poco se conocía como Coclé Fashion Week, ahora asume una visión global con el propósito de proyectar la creatividad, el diseño y el talento latinoamericano al mundo.

El productor general del evento, Max Morrell destacó que “Latin American Fashion Week es simplemente una nueva forma de decirle al mundo quiénes somos. Seguimos siendo Coclé Fashion Week, con el mismo espíritu y propósito, solo que ahora hablamos en un idioma internacional”.

La colección Pluvial se destaca por sus colores fríos como azules, grises, tonalidades crema y por utilizar una gama de textiles entre encajes, lentejuelas, mikados y organzas. Para esta ocasión, Collazo ha seleccionado unos 15 cambios de la colección, con las que mostrará nuevas opciones y combinaciones de su trabajo.

De igual forma, bajo su marca Caribeños, especializada en ropa resort y trajes de baño, Collazo presentará por primera vez una selección de 11 cambios durante el evento de playa que se llevará a cabo en el Hotel Buenaventura Golf and Beach Resort en la Riviera Pacífica panameña.

En esta segunda entrega, Collazo utilizará textiles elásticos de colores blancos, gris y tonalidades de azul en piezas como trajes de baño para hombre y mujeres, trajes cortos y otras piezas.

Luego de su participación en Panamá, Collazo regresará a la isla para continuar preparando su colección primavera verano 2026 que presentará durante el Puerto Rico Fashion Week en octubre.

Adicional al New York Fashion Week en la plataforma de la Fashion Designers of Latin America, Collazo ha presentado su trabajo en diferentes pasarelas como San Juan Moda, Puerto Rico y Miami; Puerto Rico Fashion Inn; A la Carta Fashion Show en Orlando; El Paso Fashion Week, Texas; y Doral Fashion Week, Miami; entre otros. También ha sido uno de los diseñadores oficiales de varias de las ediciones del programa Nuestra Belleza Latina que transmitió Univisión.

Collazo, posee un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico, se graduó de la Escuela de Diseño, Centro Moda de la reconocida diseñadora Lisa Thon, cursó estudios en la Escuela de Carlota Alfaro y completó un curso en la prestigiosa academia de alta costura The Fashion Fit Studio en México.

Durante su carrera, se ha caracterizado por crear piezas con mezcla de diferentes textiles, encajes, telas elásticas, mallas, telas livianas y de mucho brillo con especial dedicación al detalle de cada creación. Es propietario de su atelier desde hace 11 años y dueño de la marca Juan Carlos Collazo Couturier y la marca Caribeños.