Ciencia

Deborah Martorell se moviliza a la NASA

La periodista y astronauta privada se une al director de vuelo Marcos Flores y al astronauta Marcos Berríos en un evento transmitido en vivo.

La meteoróloga viajará al espacio en misión de Blue Origin.
Deborah Martorell La meteoróloga viajará al espacio en misión de Blue Origin.

PUBLICIDAD

Por Metro Puerto Rico

Tras su histórico vuelo al espacio, la periodista y comunicadora científica Deborah Martorell se encuentra en Houston, Texas, para participar en un conversatorio organizado por la NASA.

El evento se transmitirá en vivo mañana, martes 12 de agosto, a las 3:45 p. m. (hora de Puerto Rico) a través de las redes sociales de NASA en Español.

PUBLICIDAD

La actividad será moderada por Marcos Flores, director de vuelo de la NASA, y contará también con la presencia del astronauta puertorriqueño Marcos Berríos. El encuentro adquiere un significado especial al reunir a tres figuras puertorriqueñas que han destacado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial.

Martorell hizo historia el pasado 3 de agosto al convertirse en la mujer número 115 en el mundo en sobrepasar la Línea de Kármán, reconocida internacionalmente como la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Al regresar a Puerto Rico fue recibida con entusiasmo por el pueblo en una caravana desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín hasta el Parque de las Ciencias en Bayamón. “Ahora hay tanto y tanto por hacer por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes. Sé que vamos a poder motivar a muchos… no solo en la ciencia, sino en todo lo que quieran hacer en la vida”, afirmó la también meteoróloga a su regreso.

La NASA la presenta en su invitación oficial como “astronauta privada y comunicadora científica” y resalta su seguimiento periodístico a la trayectoria de Berríos desde su nominación como candidato a astronauta.

Durante el conversatorio, los participantes hablarán sobre la experiencia de volar al espacio, las similitudes y diferencias en los entrenamientos de astronautas y la ciencia detrás de la microgravedad.

El público ya puede enviar sus preguntas a través del perfil oficial de NASA en Español en Instagram. Según la agencia, este evento busca inspirar a nuevas generaciones y celebrar el talento boricua que sigue dejando huella en la exploración espacial internacional.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último