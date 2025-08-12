Deborah Martorell se moviliza a la NASA

Tras su histórico vuelo al espacio, la periodista y comunicadora científica Deborah Martorell se encuentra en Houston, Texas, para participar en un conversatorio organizado por la NASA.

El evento se transmitirá en vivo mañana, martes 12 de agosto, a las 3:45 p. m. (hora de Puerto Rico) a través de las redes sociales de NASA en Español.

La actividad será moderada por Marcos Flores, director de vuelo de la NASA, y contará también con la presencia del astronauta puertorriqueño Marcos Berríos. El encuentro adquiere un significado especial al reunir a tres figuras puertorriqueñas que han destacado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial.

Martorell hizo historia el pasado 3 de agosto al convertirse en la mujer número 115 en el mundo en sobrepasar la Línea de Kármán, reconocida internacionalmente como la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Al regresar a Puerto Rico fue recibida con entusiasmo por el pueblo en una caravana desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín hasta el Parque de las Ciencias en Bayamón. “Ahora hay tanto y tanto por hacer por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes. Sé que vamos a poder motivar a muchos… no solo en la ciencia, sino en todo lo que quieran hacer en la vida”, afirmó la también meteoróloga a su regreso.

La NASA la presenta en su invitación oficial como “astronauta privada y comunicadora científica” y resalta su seguimiento periodístico a la trayectoria de Berríos desde su nominación como candidato a astronauta.

Durante el conversatorio, los participantes hablarán sobre la experiencia de volar al espacio, las similitudes y diferencias en los entrenamientos de astronautas y la ciencia detrás de la microgravedad.

El público ya puede enviar sus preguntas a través del perfil oficial de NASA en Español en Instagram. Según la agencia, este evento busca inspirar a nuevas generaciones y celebrar el talento boricua que sigue dejando huella en la exploración espacial internacional.