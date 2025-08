Periodistas de Metro Puerto Rico reciben dos de los máximos galardones en el Premio Nacional de Periodismo 2025

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) reconoció la noche del viernes a lo más destacado del periodismo nacional en su trigésima primera edición del Premio Nacional de Periodismo, otorgando dos premios principales a periodistas de Metro Puerto Rico: Aiola Virella García y Joaquín A. Rosado Lebrón.

Aiola Virella, editora en jefe y fundadora de Metro Puerto Rico, fue premiada en la categoría de reportaje especial en prensa escrita por su trabajo “Avanza el Alzheimer entre los boricuas”, una investigación sobre el aumento de los casos de demencia en Puerto Rico y sus repercusiones sociales, familiares y políticas.

Mientras, Joaquín A. Rosado Lebrón, quien cubre temas de salud para Metro como parte del programa Report for America, fue galardonado en la categoría de crónica en multimedios por su trabajo “Persisten tropiezos para movilidad de adultos mayores”, que documenta las barreras que enfrentan las personas mayores en la isla para desplazarse con seguridad y dignidad.

Premio ASPPRO El periodista Joaquín A. Rosado Lebrón recibe el Premio Nacional de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. (Fernando Collazo)

La ceremonia se llevó a cabo en el Club Náutico de San Juan, como parte de las actividades de la Semana de la Prensa 2025. Durante la gala, la presidenta de la ASPPRO, Nydia Bauzá, resaltó la verticalidad y el compromiso de los profesionales de la prensa en un entorno de crecientes retos para la libertad de información.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por reconocidos periodistas y académicos, liderados por la profesora Yanira Hernández Cabiya, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón.

La presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá Santiago, celebró la labor periodística, pero no pasó por alto los desafíos de la profesión en este contexto político y social. “Como periodistas siempre hemos enfrentado y enfrentaremos retos y desafíos en el libre ejercicio de la profesión, pero con unidad de propósitos, con fuerza y voluntad venceremos los obstáculos, las componendas y las piedras que nos pongan en el camino”, expresó en la ceremonia.​

La jornada de premiación marcó también el cierre de la Semana de la Prensa, que incluyó foros y conversatorios como “Cómo hacer periodismo en la autocracia: De Javier Milei a Donald Trump”, con la participación de figuras como la abogada argentina Ana Silvia Fernández y el periodista José Delgado.

Aquí puedes leer las piezas premiadas:

Lista completa de ganandores:

PREMIOS ESPECIALES

Premio Laura Rivera Meléndez al Periodista Joven del Año

Manuel Guillama Capella

El Nuevo Día

Premio Maritza Díaz Alcaide al Periodista Veterano del Año

Sandra Caquías Cruz

Es Noticia

MULTIMEDIOS

Crónica

Premio Joaquín Rosado Lebrón – “Persisten tropiezos para movilidad de adultos mayores”Metro

Reportaje investigativo

Premio Luis Joel Méndez González y Gabriela Carrasquillo – “Mal pronóstico para las carreteras ante el cambio climático”Centro de Periodismo Investigativo

Reportaje especial

Premio Víctor Rodríguez Velázquez – “Mano de obra extranjera no resuelve la cosecha del café boricua”Centro de Periodismo Investigativo

Mención de honor Jeniffer Wiscovitch – “A su suerte las personas sin hogar ante el calor extremo”Centro de Periodismo Investigativo

RADIO / PÓDCAST

Reportaje especial

Premio Oscar Serrano, Laura N. Peréz, Ezequiel Rodríguez Andino – “Toma control del futuro energético de Puerto Rico”El Meollo

Reportaje investigativo

Premio Roberto Morales Cabán – “Consejo del Patrimonio Arqueológico Terrestre”Premio por Reportaje Investigativo – RadioRadio Universidad WRTU

Entrevista

PremioMilly Méndez y Julio Rivera Saniel – “Double Date”Radio Isla 1320

PRENSA ESCRITA

Premio

Noticia del momento Carlos Berríos Polanco – “Comunidades de Río Piedras se organizan para ayudar a inmigrantes asediados por orden de Trump”9 Millones

Mención de honor Gloria Ruiz Kuilan – “Contundente auditoría a Víctor Ramos”El Nuevo Día

Entrevista

Premio Cristina del Mar Quiles y Mariela Fullana Acosta – “Entrevista a la recién confirmada Procuradora de las Mujeres”Todas y Centro de Periodismo Investigativo (Unidad Investigativa de Género)

Mención de honor Gloria Ruiz Kuilan – “Yo mismo me miro en el espejo y casi no me reconozco”El Nuevo Día

Crónica

Premio Luis Joel Méndez González – “Las miradas silenciosas del proyecto Esencia”Centro de Periodismo Investigativo

Mención de honor Víctor Luis Rodríguez Velázquez – “La Lázaro: siete años en sala de espera”Centro de Periodismo Investigativo

Reportaje investigativo

Premio Omaya Sosa Pascual y Wilma Maldonado Arrigoitía – “Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico”Centro de Periodismo Investigativo

Mención de honor Cindy A. Burgos Alvarado y Brandon Cruz González– “Centros antiaborto sin regulación de Salud engañan a quienes buscan abortar”Todas y Centro de Periodismo Investigativo (Unidad Investigativa de Género)

Reportaje especial

Premio Aiola Virella – “Avanza el Alzheimer entre los boricuas”Metro

Mención de honor Laura Isabel González Alverio – “Crisis de vivienda en Florida: el rostro boricua de los desahucios”Centro de Periodismo Investigativo

TELEVISIÓN

Reportaje especial

Premio Celimar Adames – “Luz de Quisqueya”Las Noticias de TeleOnce

Menciones de honor José Esteves, Luis Guardiola, Zamira Mendoza, Ivonne Solla – “Voto 2024 en tu pueblo”Telenoticias (Telemundo)

Deborah Martorell – “Una playa en la montaña en San Sebastián”Las Noticias de TeleOnce

Noticia del momento

Premio Luis Guardiola – “El colapso del Jet Set”Telenoticias (Telemundo)