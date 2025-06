Infectólogas pediátricas advierten riesgo de sarampión tras alzas registradas mundialmente

Han pasado 35 años desde el último brote de sarampión en Puerto Rico, pero las infectólogas pediátricas que atendieron esa crisis, que hoy son voces influyentes en la salud pública desde el Departamento de Salud (DS) y el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras organizaciones, advierten del riesgo de que regrese.

En un esfuerzo conjunto con VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, (SPP) la Academia Americana de Pediatría (AAP), Capítulo de Puerto Rico, el Recinto y el DS buscan crear conciencia en los profesionales de la salud y las familias de menores, que son más susceptibles al contagio, sobre las condiciones infecciosas y cómo se puede trabajar hacia la prevención.

“Estamos aquí para estar preparados antes de que llegue un primer caso en la isla. El sarampión ya no es una enfermedad del pasado. Es sumamente contagioso y puede ser mortal, especialmente en menores no vacunados”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCES, quien alertó que hay mayor riesgo en temporada de vacaciones por viajeros no vacunados.

No se han registrado casos en el archipiélago desde 2002, tras campañas intensas desde 1994 para erradicar el sarampión, pero en Estados Unidos se registraron 1,168 casos confirmados en 34 jurisdicciones hasta el 5 de junio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). El 12 % de esa cifra resultó en hospitalizaciones, mientras que tres fallecieron.

La doctora Iris Cardona, principal oficial médico del DS, planteó que, para atender una posible emergencia de salud pública, la agencia se va a dirigir a mantener altas las tasas de vacunación, fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas y priorizar la identificación de contactos, de ocurrir un contagio.

Sobre el primer punto, Cardona compartió que, en el año escolar 2024-25, la cobertura de vacunación para kínder en escuelas públicas alcanzó un 97 %. Al añadir estadísticas de escuelas privadas, el promedio se reduce a 94 %. La infectóloga pediátrica atribuyó la merma a que, en centros pequeños con menos estudiantes, la cobertura puede afectarse por solo una persona sin vacunar.

Entre los grados de sexto a octavo, se registró un 98 % de cobertura, mientras que, para universitarios, subió a 99 %, ambos también correspondientes al año escolar que concluyó este verano.

“Mi mensaje es uno de alerta, pero también de tranquilidad, porque necesitas 95% de cobertura para garantizar ese escudo y esa protección a la población general”, acotó la principal oficial médico.

Cardona mencionó que se activaron seis alertas de sospechas de sarampión que no resultaron ser positivos: cuatro correspondían a adultos mayores y dos, a menores. De estos, uno era menor de 12 meses y el otro, oriundo de Texas —de los estados con tasa más alta registrada de sarampión— que tampoco estaba vacunado.

La infectóloga pediátrica Patricia Rodríguez, vicepresidenta del capítulo de Puerto Rico de la AAP, apuntó que la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, se administra en dos dosis: la primera está indicada para personas entre 12 a 15 meses; la segunda, entre los cuatro a seis años.

La presidenta de la SPP, Mariely Agosto, añadió que, en caso de contagio, los pediatras son los primeros que se deben notificar para que también puedan hacer el reporte oficial a Salud, que mediante el sistema de vigilancia, monitorea los contagios para identificarlos y detener la propagación lo antes posible.

El junte organizacional surge como parte de la campaña educativa de VOCES, ¡Protégelos contra el sarampión!, que difunde materiales digitales, afiches y una página web educativa en www.vocespr.org a través de redes sociales. Además, la coalición ofreció capacitación virtual para personal de centros de cuido y escuelas sobre la integración de protocolos de sospecha en escenarios educativos y el acceso ampliado a vacunación en más de 400 centros.

Sobre el sarampión y los síntomas

Al igual que otras enfermedades prevenibles, el sarampión, que es de fácil transmisión, tiene focos de vulnerabilidad en el que el riesgo de contraerlas recae mayormente en infantes y viajeros no vacunados. Según los CDC, esta enfermedad contagiosa se contrae respirando el aire que está contaminado.

La doctora Inés Esquilín, pediatra y catedrática del RCM, explicó que la sintomatología del sarampión, que se manifiesta en cuatro etapas, consiste mayormente en fiebre alta, tos seca, congestión nasal, conjuntivitis, manchas en la boca (manchas de Koplik) y erupciones cutáneas. También alertó sobre complicaciones graves como neumonía, encefalitis y hospitalizaciones, especialmente en niños menores de cinco años.

En la primera etapa, especificó, el período de incubación dura entre una a tres semanas, con mediana de 12 días, en los que el paciente estaría asintomático, pero con capacidad de transmitir el virus.

“El que se expuso, pero no tiene síntomas, puede estar transmitiendo virus”, mencionó.

En la fase catarral, es difícil distinguir de catarro o influenza, pero se caracteriza por la combinación de tos seca, conjuntivitis y secreciones nasales, así como el desarrollo de lesiones en mucosa de la boca que surgen 48 horas antes de que entre en la fase de erupción. Esta etapa presenta rash, que se extiende a las extremidades, y fiebre elevada que puede durar una semana.

Por último, en la fase de recuperación, los síntomas merman y el paciente pasa por descamación, pero Esquilín advirtió de las complicaciones graves que pueden surgir hasta años después, como infecciones bacterianas, porque el virus persiste en el sistema y suprime la respuesta inmunológica. También se puede atravesar por “amnesia inmunológica”, cuando el cuerpo no tiene capacidad de responder a una enfermedad.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.