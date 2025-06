Rinólogo puertorriqueño diseña dispositivo para manejar inflamación nasal

Aquellos pacientes que padecen complicaciones de respiración o inflamación nasal a causa del polvo del Sahara, hongos o esporas encuentran una alternativa de tratamiento en Burble, un sistema de irrigación nasal de fácil uso, diseñado por el rinólogo y cirujano de base de cráneo Luisam Tarrats.

El doctor Tarrats inventó el dispositivo, que contó con el respaldo de un equipo de inversionistas locales, por frustración con productos existentes en el mercado que, aunque beneficiosos, resultaban difíciles de utilizar.

“Los pacientes me decían: ‘Mire, doctor, me gusta el resultado que tengo de irrigarme la nariz, pero el proceso es malísimo, me molesta, es complicado, me duele’. Así que, lo que nosotros hicimos con este producto fue atender todas esas potencias de los usuarios actuales”, contó el médico, quien comenzó el proceso de ideación y diseño en 2020, a Metro Puerto Rico.

Tarrats, quien tiene una práctica en la Clínica de Rinosinusitis, ubicada en el Centro Médico Menonita en Cayey, dijo que Burble remueve el particulado y otros irritantes de las fosas nasales para minimizar y, en ocasiones, revertir síntomas de obstrucción.

“Esto es un producto que es exclusivamente para uso intranasal. La irrigación entra por un orificio de la nariz y sale por el otro”, detalló.

El producto Burble limpia las fosas nasales para una mejor respiración Casi 2,000 pacientes usan el dispositivo actualmente. (Suministrada)

Además de pacientes afectados por aeroalérgenos, mencionó que asmáticos y quienes usan una máquina de apnea, conocida como CPAP, se benefician. Estimó que cerca de 2,000 pacientes utilizan esta tecnología.

De un total de seis profesionales de la nariz en Puerto Rico, a Tarrats le consta que al menos cuatro recomiendan el uso de Burble, que se lanzó oficialmente al mercado en octubre del año pasado, pero desde enero proponen introducirlo “fuertemente” en el archipiélago.

“Estamos ahora mismo exclusivamente online (en línea) a través de nuestra página de internet y a través de Amazon, pero próximamente vamos a estar en un sinnúmero de farmacias en Puerto Rico”, aseguró el rinólogo, quien participó de programas de incubación de negocios para fortalecer el concepto y la rentabilidad del producto médico.

El kit de inicio cuesta $25.50, según la página web, e incluye una botella de polímero antimicrobiano, una tira recordatoria para el reemplazo de la botella, una bandeja de secado para un fácil almacenamiento y 30 tabletas con PH balanceado.