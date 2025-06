ACUDEN actualizará mapa de zonas sin acceso a cuido infantil

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) actualizará un estudio sobre zonas sin acceso a estos servicios.

El 35.5 % de las zonas en Puerto Rico son consideradas “desiertas” por falta de servicios de cuidado y desarrollo para la niñez temprana, como Head Start y Early Head Start, Child Care o del Departamento de Educación, encontró el Estudio de Necesidad y Priorización que comisionó Acuden, hoy administrado por Amy Vega Ojeda, el año pasado.

“Esta actualización no es solo para llenar hojas con cifras. Se trata de mirar la realidad a los ojos y no ignorarla. De saber con precisión dónde están los niños menores de cinco años que no cuentan con servicios de cuido, y de contar con un mapa ruta confiable para tomar decisiones concretas”, dijo la licenciada en una visita al centro Pequeñines, en San Juan, como parte de un recorrido a los espacios para conocer sus necesidades.

La movida es respaldada por la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño (Asocuida), presidida por Virmette Maldonado García, quien resaltó que el 60 % de los centros tiene lista de espera para el próximo año escolar.

“En Puerto Rico, muchas madres, padres y abuelos viven un reto constante al buscar un centro de cuidado para sus pequeños. No es solo una necesidad, es una urgencia que se enfrenta con incertidumbre y provoca que muchos dejen de trabajar o estudiar. En demasiados pueblos, simplemente no hay opciones viables”, expresó la presidenta de Asocuida.

Maldonado García sostuvo que esta nueva etapa del estudio incorporará variables como niveles de pobreza infantil, densidad poblacional y alcance actual de servicios.

También celebró una asignación de vales económicos dirigidos a familias trabajadoras de clase media que quedaban fuera de las ayudas gubernamentales por sus ingresos.

En cuanto a los próximos pasos, la administradora Vega Ojeda señaló que el nuevo análisis permitirá redirigir fondos e incentivos, abrir nuevos centros donde más se necesiten y fortalecer los que ya existen, pero enfrentan barreras. Además, se fomentará la colaboración con el sector privado, organizaciones comunitarias y los propios municipios.