Ellas son las nuevas Ego Top Models 2025

En un montaje al estilo de las competencia de New York, se llevó a cabo la final de la edición numero 14 del concurso Ego Top Model Search 2025.

El evento se distingue por ser diferente a los tradicionales, ya que la competencia esta dirigida principalmente a preparar a las concursantes, para desarrollarse profesionalmente en el campo del modelaje y las comunicaciones.

La final comenzó con una pasarela realizada por las candidatas, con los trajes de baño de Lorel Aurora con su línea MC Swimwear y la nueva y exclusiva colección “Inrirí” de la diseñadora Yesenia Arroyo Swimwear.

El jurado estuvo compuesto por un grupo de profesionales en el campo de la moda y belleza como la modelo profesional y educadora Gina Lee García, Productor y Maquillista Eliezer González de Radikal Makeup, Daymary Caraballo Fashion Stylist Profesional y Fabiola Arroyo, Top Model puertorriqueña y ganadora del Ego Model 2022.

David Soto y la carismática Sarah Angely Rodriguez fueron los animadores y encargados de entretener y presentar al público las candidatas y los desfiles de la noche. En la segunda parte del desfile las concursantes utilizaron vestidos de reconocidos diseñadores como Wilberto Pérez, Héctor Molina y Lissa Porrata.

Este año la producción presento en su quinta edición de la categoría TEEN, donde 13 bellas y talentosas niñas entre las edades de 10 a 16 años realizaron dos pasarelas para que el jurado evaluara su pasarela y proyección, para así escoger la próxima Teen Top Model que viajara a Europa a realizar editoriales de moda.

Una vez terminadas las pasarelas, se anunciaron los premios especiales de la noche comenzando con el premio “Fotogénica” el cual en la Categoría Teen lo obtuvo Emma Sofia Dávila Ramírez, en la Categoría Petite que lo obtuvo, María de los Ángeles Cruz Gómez y en la Categoría High Fashion, lo obtuvo Barbara López Vega. Todas las jóvenes obtendrán una sesión de fotos profesional y trabajarán en futuros editoriales de la Revista Ego.

El premio de mejor proyección en televisión fue otorgado a Xaymara Ayala Carrión y en la categoría Teen fue otorgado a Valentina Robles Medina, quienes tendrán la oportunidad de participar como corresponsal en el programa de moda & belleza Ego TV.

Seguido a este premio, se le otorgó a la joven Carolina González Torres, el premio “Bikini Model 2025”, Quien tendrá la oportunidad de modelar y realizar campañas de la línea de bañadores de nuestros diseñadores participantes, así como grandes oportunidades en editoriales.

En la Categoría High Fashion, se otorgó el premio especial “Ego Model” a la chica que proyecta un futuro prometedor en el campo de las pasarelas, este premio se le otorgó a Edialys Ramos Ramos. El Premio Evolución creado para recompensar el esfuerzo, interés y dedicación de las concursantes recayó en Elena Barroeta Pujals en la categoría TEEN y en Jaylisse García Lasanta en la categoría Top Model.

Vivimos en una era de medios sociales y no podemos pasar desapercibidos, por eso premiamos con el premio “Influencer” a las candidatas que más apoyo tuvieron en las redes sociales y ellas son Emma Sofia Dávila en la categoría TEEN y a Carolina González en la categoría Top Model.

Una vez otorgados los premios especiales, se dio paso a los premios principales, El premio Ego Model TEEN lo obtuvo Rubí del Mar Meléndez Hernández, la primera finalista fue la joven Kermary Muñoz Serrano y el título de la Ego Top Model 2025 en la Categoría TEEN lo obtuvo Alexandra Malavé Padilla, quien tendrá la gran experiencia de viajar a Europa con todos los gastos pagos como una TOP MODEL.

En la Categoría Petite, Mya Angelyc Rivera fue la primera finalista, y la joven Paula Sofia Núñez Mattei logró el título de la Ego Top Model 2025 en dicha Categoría.

En la Categoría High Fashion, la primera finalista fue Barbara López Vega y la joven Luisette Cora Ramos se alzó con el triunfo de la nueva Ego Top Model 2025.

Las ganadoras del Ego Top Model 2023 recibirán: $3,000 dólares en efectivo, Tratamientos corporales de The San Juan Spa, Cuidado para el cabello de Beyond Salón & Gaia Hair and Body en Caguas, productos de cabello de la línea Wella Company, Productos para las uñas de la línea OPI Los Angeles, Maquillajes de la línea puertorriqueña Isett Cosmetic, Trabajos de editoriales y cápsulas de moda con Ego TV, además del premio principal que consiste en viajar a Europa, con todos los gastos pagos, para realizar editoriales de moda con vestidos de reconocidos disennadores puertorriqueños entre Jaer Cabán, Elier Aubret, Juan Colón, Wilberto Pérez, Lissa Porrata, Rubén Dario entre otros.