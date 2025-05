Salud federal intenta detener cubierta de salud a personas con estatus migratorio irregular

Tras una ola de recortes en su división de salud para minorías, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) aumentarán la supervisión fiscal para impedir que los estados utilicen fondos federales de Medicaid para cubrir la atención médica de personas con estatus migratorio irregular.

El administrador de los CMS, nombrado por la administración de Donald Trump, el doctor Mehmet Oz, rechazó que los estados hayan “ampliado los límites” de los fondos Medicaid, el seguro médico del estado dirigido a adultos mayores y la población médico indigente, que redunda en que los contribuyentes paguen beneficios “no permitidos”.

PUBLICIDAD

“Medicaid no es, ni puede ser, una vía encubierta para subsidiar la apertura de fronteras”, declaró Oz, quien fue personalidad de televisión por más de 15 años. “Los estados tienen el deber de cumplir la ley y proteger los fondos de los contribuyentes. Les advertimos: los CMS no permitirán que se desvíen fondos federales para cubrir a quienes no son elegibles legalmente”, aseveró.

Como parte de esta acción, alineada con la orden ejecutiva Fin del Subsidio de los Contribuyentes para la Apertura de Fronteras, los CMS, adscritos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), están intensificando la supervisión financiera en “todos los ámbitos” para identificar y detener el gasto indebido.

Las medidas incluyen evaluaciones específicas de los informes de gastos de Medicaid de ciertos estados; análisis exhaustivos de sistemas de gestión financiera de determinados estados; y evaluación de las normas y políticas de elegibilidad existentes para “eliminar lagunas legales y reforzar su aplicación”.

Drew Snyder, subadministrador de los CMS y director del Centro de Servicios de Medicaid y CHIP, declaró: “Los fondos de Medicaid deben servir a los ciudadanos estadounidenses necesitados y a quienes legalmente tienen derecho a beneficios”. “Si los estados no pueden o no quieren cumplir, los CMS intervendrán”, desafió.

Una carta emitida a todos los estados, firmada por Snyder, insta a examinar y actualizar “de inmediato” los controles internos, los sistemas de elegibilidad y las políticas de asignación de costos para garantizar el pleno cumplimiento de la ley federal. “Cualquier gasto indebido en personas no ciudadanas estará sujeto a la recuperación de la parte federal”, reza el comunicado de los CMS.