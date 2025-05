Cuánto fluoruro hay en el agua en Puerto Rico

Estadísticas de la División de Agua Potable del Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), indican que un muestreo de 369 sistemas de agua, efectuados en 2020, arrojó que un sistema en el municipio de San Sebastián, que suple agua a más de 25,000 personas, tenía la cantidad más alta de flúor con una concentración de 2.5 miligramos por litro (mg/L).

Le siguió un sistema en el barrio Coquí en Salinas, que provee agua a una población de 6,509, con 1.2 mg/L; otro en Arecibo, que fue muestreado en dos ocasiones y que sirve a 81,548 personas, reflejó 0.65 mg/L.

Un sistema en Bayamón, que suministra a la mayor cantidad de personas — alrededor de 1.2 millones en los municipios de Bayamón, San Juan y Toa Alta, según datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) — arrojó casi 0.5 mg/L.

Las demás 364 muestras arrojaron cantidades equivalentes a, o por debajo, de 0.4 mg/L; unas 300 eran menos de 0.13 mg/L. Aunque el Instituto de Estadísticas especifica que en 2023 se debió hacer otra ronda de mediciones, porque son cada tres años, esos datos no están disponibles.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan que la cantidad de fluoruro en el agua debe ser entre 0.7 a 2.0 mg/L.

La EPA sugiere que no se exceda de esa concentración para que no ocasione fluorosis dental, condición que afecta cómo se ve la dentadura, aunque no es una guía exigida. La Asociación Americana de Dentistas asegura que el mineral no es tóxico, a menos que haya una exposición masiva, que no es posible en agua potable.

En 1998, entró en vigor la Ley de Fluoruración de las Aguas Potables en Puerto Rico (Ley 266), que establece que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados introduzca el flúor en un período que “no excederá siete años”, mientras que el DS supervisaría la iniciativa mediante el Programa de Fluoruración del Agua. A finales de diciembre del año pasado, trascendió que los sistemas de agua en Puerto Rico no pasan por proceso de fluoración por falta de fondos.

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., en abril, dijo que planificaba detener la recomendación de introducir flúor al agua potable por presuntos riesgos salubristas; en marzo, Utah se convirtió en el primer estado en paralizar ese proceso. La EPA es la agencia determina los límites de fluoruro aceptado, que actualmente son 4 mg/L.

Kennedy Jr. también anunció que espera retirar suplementos con fluoruro del mercado, una alternativa de protección de salud oral si una persona no consumía agua con la sustancia.

La Asociación de Asistentes Dentales de Puerto Rico rechazó que se retiren estos productos y lo calificó como un “retroceso en los avances logrados en la salud pública”.

