Profesionales de enfermería critican oferta de trabajo de $17 por hora: “Eso no es una oferta, es una falta de respeto”

Un grupo de profesionales de enfermería de práctica avanzada denunciaron una oferta de trabajo con un sueldo de $17 por hora publicado en una aplicación de búsqueda de empleo.

En una publicación en la red social Facebook, la página Nurse Practitioners Puerto Rico compartió una captura de pantalla que mostraba el salario propuesto sin el patrono.

“¿$17 la hora para un Nurse Practitioner en Puerto Rico? Eso no es una oferta, es una falta de respeto. Los Nurse Practitioners (NPs) en Puerto Rico tienen preparación de maestría o doctorado, muchos con certificaciones nacionales y con licencias de práctica avanzada. Nos preparan para evaluar, diagnosticar, prescribir y manejar condiciones de salud. Somos proveedores de salud”, lee la publicación.

Además, el colectivo señala que un profesional de salud puede conseguir mejores oportunidades de trabajo sin mayor preparación académica, un reclamo constante del gremio porque puede abonar a la falta de proveedores de servicios de salud.

“Ofrecer $17/hora es ignorar nuestra formación y nuestra responsabilidad. De hecho según esta oferta, saldría mejor trabajando de como Enfermero Graduado en cualquier hospital de PR, ya que el salario mínimo es $17.31/hr, establecido por ley. Y no hay que hacer Maestría o Doctorado, no hay que hacer tesis y no hay que pasar board nacionales ni reválida”, continuó.

“La culpa la tenemos nosotros”

Desde otro grupo de Facebook, Enfermeras y Enfermeros Profesionales de Puerto Rico, el enfermero Juan Carlos del Valle publicó, con la misma imagen de $17 la hora, que, en 2020, se radicaron dos proyectos en la Cámara de Representantes para aumentar el salario de enfermería en el sector público y privado, respectivamente, pero dejaron fuera requisitos de estudios graduados.

Esto contó con el aval del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, que también aceptó las enmiendas que hizo el Senado de Puerto Rico a las escalas salariales, y pasaron a ser las leyes 136 y 137.

“NO ESTOY, desacreditando o desprestigiar al Colegio, pero existe bastante evidencia y datos que corroboran la información. [...] Lamentable ahora no podemos reclamar, deberían buscar la forma para enmendar esas leyes”, expuso el líder gremial.