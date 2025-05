Médicos discuten cómo individualizar el cuidado mediante medicina de precisión

En busca de una práctica médica más precisa y menos generalizada, miembros de la clase médica abogan por la adopción de medicina de precisión, un concepto que propone integrar tecnología innovadora, como inteligencia artificial (IA), en el sistema de salud para mejorar calidad de diagnóstico, tratamiento y prevención.

Desde el Simposio para el Avance de una Atención Médica de Precisión, Integradora e Individualizada en Puerto Rico, cientos de médicos de Puerto Rico, Colombia y Méjico se unieron para abordar contextos culturales que afectan la integración de esta tecnología, casos exitosos y los marcos éticos para su aplicación que garanticen equidad, privacidad y responsabilidad.

El doctor Kenneth Ramos, director ejecutivo del Instituto de Biociencias y Tecnología de Texas A&M Health, contó a Metro Puerto Rico que la medicina de precisión se basa en información genómica, que estudia el ADN de un individuo, procesada mediante computadoras e IA para identificar, entre millones de datos, los puntos clave para lograr un diagnóstico acertado.

El médico puertorriqueño aceptó que la clase médica está limitada en la implementación de nuevas estrategias porque la medicina tradicional se rige por reglas que dictaminan estándares de cuidado por convención que “no están completamente informados hasta hoy”.

“Entrar cambio a la práctica de medicina no es fácil porque tienes que demostrar utilidad clínica y beneficio para el paciente […] pero una vez esa evidencia esté disponible […] el paciente va a pedirlo. El paciente está consciente del beneficio que puede realizarse a través de individualizar la práctica de la medicina”, planteó el científico.

La doctora Amarilys Silva Boschetti, directora ejecutiva del Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico (CCI, en inglés), por su parte, destacó que el desarrollo de estas herramientas se han trabajado de manera en que “no es necesariamente accesible a la población [y] no todos los estudios clínicos proveen información genética para tomar decisiones de terapias”.

Uno de los esfuerzos principales que han hecho desde CCI es el proyecto All of Us, que registra información genética de pacientes voluntarios para que la organización haga estudios con esos datos.

Tanto Ramos como Silva Boschetti aseguraron que la oncología ha tomado mayor beneficio de esta tecnología, para detectar qué tumor tiene el paciente, mientras que también se ha implementado para pacientes con diabetes, demencia o casos cardiovasculares.

Ramos espera que, en los próximos 10 a 15 años, haya mayor penetración de información personalizada en cuestión de tecnología. “La clave está en acelerar cómo se integra a la vida diaria del individuo”, aseguró.

El Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico organizó el simposio, junto a los programas Fideicomiso de Salud Pública y el CCI.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.