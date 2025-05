Alerta ante riesgo de hipotiroidismo en la mujer

Sin duda, el hipotiroidismo es una enfermedad a la que hay que estar en constante alerta, más cuando en Puerto Rico crece diariamente la tendencia en estos casos.

En el archipiélago, los dilemas de la tiroides tienen una prevalencia del 20%, una cifra preocupante para los especialistas en endocrinología y destacada, en 2023, por el portal especializado de Medicina y Salud Pública (medicinaysaludpublica.com). Ese número es ya preocupante, si se compara con la densidad poblacional de Puerto Rico, según el espacio que se habite.

PUBLICIDAD

Entre los problemas de tiroides, se destaca el hipotiroidismo como el más común, con la demográfica de mujeres siendo la más afectada, ya ha resaltado también la Sociedad Puertorriqueña de Endocrionología y Diabetología.

El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva se identifica cuando la glándula de tiroides no alcanza a producir hormonas tiroideas necesarias para cumplir con las necesidades biológicas, funcionales y cotidianas del cuerpo.

Como mencionamos, es una condición que impacta más a las mujeres que a los hombres. Se estima que la proporción figura en ser de seis a ocho mujeres por cada hombre. Es decir, ya de entrada, uno de los factores de riesgo para padecer hipotiroidismo es ser mujer. A esto hay que agregarle que, según literatura médica actual señalada en 2023 por el portal Medicina y Salud Pública, la edad es otro factor de riesgo principal, pues mientras más entrada en su etapa de vida está la mujer, mayor es la posibilidad de ser afectada por hipotiroidismo.

También, es una condición con características hereditaria, aunque de maneras particulares. Si tienes familiares con hipotiroidismo que tienen otras condiciones autoinmunes como la diabetes tipo 1 o lupus, existe la probabilidad científica de tener la enfermedad de Hashimoto, que en algunas personas puede desembocar en hipotiroidismo.

De ser identificado el hipotiroidismo en una etapa de embarazo, puede también encontrarse en la mujer otras condiciones, como diabetes tipo 1, anemia perniciosa o los síndromes de Turner o Sjögren.

PUBLICIDAD

Vale destacar que el hipotiroidismo tiene cualidades distintas al hipertiroidismo. Por ejemplo, resalta el portal de Medicina y Salud Pública que, mientras en el hipertiroidismo se puede ver una pérdida de peso si no hay un proceso adecuado de tratamiento, en el hipotiroidismo sucede al revés, pues se puede dar un aumento de líquidos que haga que la mujer aumente de peso. Claro está, esto disminuye cuando se identifica el problema y comienza el tratamiento adecuado.

Asimismo, las condiciones en las tiroides puede provocar períodos menstruales irregulares o de mayor intensidad, dolor o flujo. Tampoco es raro confrontar otros dilemas, como baja fertilidad, apariencia de tener hinchado el cuello ante el agrandamiento de la tiroides o una baja frecuencia cardíaca.

Ante esto, el tratamiento médico se basa principalmente en reemplazar la hormona que no puede producir en el organismo, y, para eso, existen medicamentos.

Así que no lo dejes para mañana. Visita hoy tu médico para precaver que no tengas condiciones relacionadas a la tiorides y, si es necesario, recibir algún medicamento que trate este mal. Que el hipotiroidismo no te agarre desprevenida, ¡actúa ya!