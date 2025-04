Presentan ecosistema creativo para diseñadores puertorriqueños

Con la mirada puesta en la excelencia, la firma de diseño Pili & Co. continúa expandiendo su universo creativo con el lanzamiento de The Curator’s Lab, una nueva plataforma que promete revolucionar la manera en que se conceptualizan y ejecutan los proyectos de diseño de alto nivel en Puerto Rico. Esta iniciativa marca un punto de inflexión en la trayectoria de su fundadora, la reconocida diseñadora de interiores Pili Rodríguez Bou, quien desde hace más de dos décadas transforma espacios en experiencias con un sello inconfundible de elegancia, intención y sofisticación.

Para Rodríguez Bou, The Curator’s Lab es la culminación de una visión que comenzó entre lápices de carbón, plantillas y papel de calcar en la oficina de su padre arquitecto, en el Viejo San Juan. Aunque en sus inicios contempló una carrera en medicina, un curso en Parson’s School of Design cambió el rumbo de su vida y dio paso a una historia de amor con el interiorismo. Desde entonces, su estilo —pulcro, emocional y altamente narrativo— ha cautivado a una clientela exigente que confía plenamente en su instinto y capacidad para traducir ideas en atmósferas memorables.

“El diseño siempre fue parte de mi vida. Esta conexión es genuina, y hoy más que nunca, siento que apenas estamos comenzando”.

Ubicado en un estudio-atelier en Dorado, The Curator’s Lab se presenta como un ecosistema creativo que conecta a diseñadores puertorriqueños con arquitectos y gerentes de proyectos basados en Colombia. Esta sinergia le permitirá a la firma elevar aún más su propuesta, con acceso a mobiliario exclusivo, objetos de arte y piezas artesanales comisionadas, además de una curaduría de accesorios única en la isla. Pero más allá de los recursos tangibles, el verdadero valor de esta expansión radica en su enfoque integral y funcional.

“Con The Curator’s Lab buscamos transformar los retos inherentes a trabajar desde una isla en fortalezas estratégicas”, explica Pili, quien también cursó estudios en ELISAVA, Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona, y en el San Juan School of Interior Design. “Queremos que impere la eficiencia y la claridad, sin sacrificar lo emocional. El diseño no es solo estética: es propósito y sensibilidad”.

A lo largo de su carrera, Pili ha intervenido más de treinta residencias y espacios comerciales, pero afirma que su mayor obra es su hogar, su familia y el tiempo que dedica a los suyos. Ahí es donde cobra vida el núcleo de su filosofía creativa: diseñar con propósito, cuidando cada elemento como parte de un lenguaje visual que conecta con lo más íntimo del ser humano.

El lanzamiento de The Curator’s Lab no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Con una columna editorial recién estrenada, un libro en desarrollo y la intención de lanzar una Master Class sensorial —y quizás hasta un podcast— el horizonte para Pili & Co. luce más brillante que nunca. Su propuesta, enraizada en la intuición, la técnica y el corazón, continúa elevando los estándares del diseño en Puerto Rico y posicionando a la isla como un referente del interiorismo de lujo a nivel internacional.