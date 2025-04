Estudiantes UPR en Aguadilla se destacan en convención internacional de química en California

Veinticinco estudiantes del capítulo estudiantil del American Chemical Society (ACS) de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla se destacaron en el ACS Spring Meeting and Expo 2025, celebrado en la ciudad de San Diego, California.

Este evento, uno de los más relevantes en el ámbito de la química a nivel mundial, reunió a profesionales, académicos y estudiantes con el propósito de compartir avances científicos y promover la colaboración interdisciplinaria.

Durante el evento, los estudiantes presentaron sus investigaciones subgraduadas y un póster capitular que resume los logros y proyectos del capítulo durante el año académico. Además, el comité de “Green Chemistry”presentó la demostración “Fill it Up! & Guess the Volume with Fermentation”, que integró principios de la química verde y promovió objetivos de desarrollo sostenible.

(Suministrada.)

La participación del capítulo fue reconocida en la ceremonia de los ACS Student Committees Awards 2025, donde obtuvieron los premios “Outstanding Chapter Award” y “Green Chemistry Award” por su liderazgo y compromiso con la educación científica, como resultado del trabajo de la presidenta saliente Karoline Z. Concepción Rodríguez y su directiva. Los galardones fueron recibidos por el presidente actual del capítulo, Jerric I. Durán García, quien expresó: “Este viaje fue una oportunidad enriquecedora para presentar nuestras investigaciones, establecer conexiones y reafirmar nuestro compromiso con la ciencia”.

La directora del Departamento de Ciencias Naturales, Dra. Brenda J. Ramos Santana, destacó el impacto de este tipo de experiencias: “La educación sin paredes nos permite llevar el aprendizaje a un nivel superior.

La participación en estos foros transforma a nuestros estudiantes, fortaleciendo su desarrollo profesional, madurez académica y capacidad para el trabajo en equipo, al tiempo que refuerza la relevancia de sus estudios en su formación como futuros profesionales”.

La rectora de la UPR-Aguadilla, Dra. Sonia Rivera González, subrayó la importancia de la proyección internacional: “Eventos como este están alineados con nuestra visión institucional de ofrecer una educación de excelencia que forme profesionales capaces de integrarse activamente en comunidades científicas internacionales. Nos llena de orgullo ver a nuestros estudiantes representar a Puerto Rico con tanta excelencia, conocimiento y liderazgo”.

También participó la profesora Tamara Y. Félix Massa, del Departamento de Ciencias Naturales de UPRAg, quien presentó una investigación en la sesión de afiches de nivel graduado.

Los estudiantes estuvieron acompañados por la asesora del capítulo, Dra. Brenda J. Ramos Santana; el asesor auxiliar, Dr. Rafael A. Estremera Andújar; el mentor, Dr. Carlos A. Nives Marrero; la rectora de la universidad, Dra. Sonia Rivera González, y la profesora de Ciencias Naturales, Tamara Y. Félix Massa.

La delegación incluyó a: Adrián O. Pérez González, Alanis Dávila Santiago, Alexis J. Rodríguez Ramos, Alondra N. Torres Raíces, Alondra Viera Tavárez, Arlinda N. Méndez Serrano, Kiara C. Méndez Serrano, Carlos J. Del Valle López, Chabeli M. Torres, Clarisa N. Martínez Lisboa, Diego C. Soto Ramos, Favián D. Acevedo Caro, Héctor I. Vargas Tavárez, Indira N. Rivera López, Jadiel O. González Justiniano, Javier E. Santiago Martell, Jerric I. Duran García, Karina N. Ortiz Acevedo, Karoline Z. Concepción Rodríguez, Kerelyn J. Concepción Rodríguez, Nahara Yupe Muñiz, Nilmarys Medina Ramírez, Samuel A. Ríos Vélez, Yadiel E. Centeno Morales y Yarelis Vélez Vargas.

La participación reafirma el compromiso de la UPR en Aguadilla con la investigación científica, la internacionalización y el desarrollo académico de su estudiantado.