Disney Destiny: el nuevo crucero que enfrenta a héroes y villanos en alta mar

Disney Cruise Line presentó oficialmente el Disney Destiny, su nuevo crucero temático que celebrará la eterna batalla entre héroes y villanos del universo Disney. Desde espectáculos teatrales hasta restaurantes inmersivos, este barco ofrecerá una experiencia única para toda la familia.

Un Hércules moderno y espectacular

Una de las principales atracciones será el estreno del show “Disney Hercules”, una adaptación teatral moderna del clásico animado. El espectáculo combinará escenografía inspirada en la Antigua Grecia con elementos contemporáneos, música pop, vestuarios de alta costura e incluso una nueva canción inédita llamada “Shooting Star”, originalmente escrita para la película.

Además, se utilizarán marionetas de gran escala para recrear escenas impresionantes como la batalla contra la hidra, todo con tecnología de última generación en el Walt Disney Theater.

Festín en la sabana con El Rey León

El restaurante Pride Lands: Feast of The Lion King transportará a los pasajeros al mundo de Simba, con paisajes virtuales de la sabana africana, música instrumental y una ambientación que estimula todos los sentidos.

Los platos y bebidas también serán temáticos, incluyendo cócteles como “Can You Feel the Rum Tonight?”, con mango, y opciones dulces sin alcohol para niños como “Smily Yet Satisfying”.

Cruella tiene su propio lounge

Los fans de los villanos podrán disfrutar de De Vil’s Piano Lounge, inspirado en Cruella De Vil. Este elegante salón incluirá un piano moteado, cócteles creativos y una atmósfera glamorosa.

Entre las bebidas destacadas se encuentra “The Fashionista”, con tequila infusionado con fresa y guineo, y una alternativa sin alcohol llamada “Fearless Sir Galahad”, con un perfil dulce y picante.

Un rincón mágico para los fans de Marvel

The Sanctum, inspirado en Doctor Strange, será un espacio lleno de misterio y magia, con libros flotantes, artefactos mágicos y bebidas temáticas como el “Vapors of Valtorr”. Este lounge promete sorprender con sus efectos interactivos y su ambientación basada en el universo cinematográfico de Marvel.

Black Panther protagoniza el Grand Hall

El Grand Hall del Disney Destiny rendirá homenaje a T’Challa, mejor conocido como Black Panther, con una escultura en bronce con acentos plateados inspirados en su traje de vibranium. El espacio contará con iluminación 360 que se transforma según el héroe o villano presente, incluyendo una lámpara central inspirada en el meteorito que trajo el vibranium a Wakanda.

Una experiencia mágica y completa

El Disney Destiny zarpará próximamente y promete ser una de las experiencias más emocionantes en altamar. Con entretenimiento, gastronomía y tecnología de vanguardia, este crucero reafirma el compromiso de Disney con la innovación y la magia.