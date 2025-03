Invitan a “ser amables” y crear conciencia sobre el Síndrome Down

La Fundación Fundación Lily’s Angels & Down Syndrome Awareness llevará a cabo la campaña “Sé Amable, sé creativo, sé parte” como parte del Día Internacional del Síndrome Down.

Como parte de este evento, se realizarán charlas y eventos creativos en el centro comercial San Patricio Plaza de 9:00am a 4:00pm.

“Sé Amable. Sé Creativo. Sé Parte, es un llamado a la acción para toda la ciudadanía en Puerto Rico —sin importar su origen, habilidades o afiliaciones— a adoptar la bondad en su vida diaria. Este movimiento no se limita a las personas con síndrome de Down o con discapacidades, sino que se extiende a toda la comunidad, uniendo a familias, profesionales, educadores y defensores bajo una misión compartida de inclusión y empoderamiento”, indicó la fundación en un comunicado de prensa.

La fundación invita a la ciudadanía, escuelas, grupos comunitarios y familias a realizar acciones amables en el Día Mundial del Síndrome Down. Desde la 9 de la mañana en San Patricio Plaza, área de la tarima principal, la ofrecerá charlas y actividades variadas para niños sin y con síndrome Down. Se exhorta a jóvenes, familias y amigos a vestir de color magenta y acompañar a bailar y a cantar a en su cumpleaños #13 de Lily en el Liberty Square a las 3 de la tarde.

Según se indicó, la misión de Lily’s Angels es empoderar, educar y abogar por las personas con síndrome Down a través de tres pilares fundamentales:

Sé Amable– Fomentar el bienestar emocional, la comprensión mutua y el poder de la amabilidad cotidiana para construir una sociedad más inclusiva. Sé Valiente y Creativo– Utilizar el arte, la danza y la participación comunitaria para derribar barreras y demostrar los beneficios de la inclusión para todos. Sé Parte – Inspirar la participación activa en la construcción de un entorno accesible, solidario y empoderado para las personas con síndrome de Down y más allá.

Esta iniciativa tiene un significado especial para Kristen Friscia Benítez, MPH, cofundadora de Lily’s Angels, quien comparte su experiencia como madre de Lily, una niña que pronto cumplirá 13 años y tiene síndrome Down.

“Cuando Lily nació, mi mayor deseo era que pudiera comprender y formar parte del mundo que la rodea. Esta campaña trata de hacer de ese deseo una realidad, no solo para ella, sino para todas las personas con síndrome Down. La inclusión no es un privilegio, es un derecho. Y comienza con la amabilidad”, afirmó Friscia.

Lily’s Angels presentará una jornada de actividades con creatividad, música, movimiento y expresiones de arte en el Día Mundial del Síndrome Down, y a las 10:30 a.m. habrá el Conversatorio ¡Soy Parte! Panorama Actual del Síndrome de Down en Puerto Rico donde jefes de agencia, expertos líderes en salud, educación y bienestar hablarán sobre los avances, desafíos y oportunidades de la comunidad con síndrome Down.