Centro Nacional de Huracanes anuncia cambios en productos informativos para la temporada ciclónica 2025

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), un componente de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP, en inglés) ubicado en la Universidad Internacional de Florida, compartió esta semana una actualización sobre los nuevos productos y servicios que estarán disponibles para la temporada ciclónica de este año.

La organización detalló que el tamaño del cono de error del pronóstico de trayectoria de ciclones tropicales será aproximadamente entre un 3% y un 5% más pequeño en comparación con el 2024.

“El cono representa la trayectoria probable del centro de un ciclón tropical y se forma al trazar un conjunto de círculos imaginarios a lo largo de la trayectoria pronosticada (a 12, 24, 36 horas, etc.). El tamaño de cada círculo se establece de manera que dos tercios de los errores históricos de los pronósticos oficiales durante los últimos cinco años (2020-2024) queden dentro del círculo”, explicó la entidad.

Además, la agencia federal indicó que se actualizaron los criterios de emisión para los productos de aviso de ciclones tropicales potenciales (PTC, en inglés).

Un PTC es una perturbación que aún no es un ciclón tropical, pero que representa una amenaza de condiciones de tormenta tropical o huracán en zonas terrestres.

“Con este cambio, se podrán emitir productos de aviso de ciclones tropicales hasta 72 horas antes de la llegada anticipada del aumento del nivel del mar por marejada ciclónica o de vientos con fuerza de tormenta tropical en tierra, sin importar la necesidad inmediata de emitir vigilancias o advertencias de tormenta tropical, huracán o marejada ciclónica. Anteriormente, solo se podía emitir productos de aviso para PTC cuando se requerían vigilancias en tierra (emitidas 48 horas antes del inicio de las condiciones) o advertencias (emitidas 36 horas antes del inicio de las condiciones)”, especificó.

De la misma forma, el NHC dijo que proporcionarán información sobre el riesgo de corrientes de resaca cuando haya al menos un sistema tropical activo.

La modificación incluye a Puerto Rico.

“El riesgo de corrientes de resaca se mostrará para el día actual, el día siguiente y en un formato compuesto que reflejará el riesgo más alto en ambos días para áreas a lo largo de la costa este y del golfo de Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la costa sur de California. Cabe destacar que este mapa proporcionará información sobre el riesgo de corrientes de resaca, pero no incluirá detalles específicos sobre la altura del oleaje", abundó el ente.

Cuando hay un ciclón activo, el NHC emite boletines completos a las 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. y 11:00 p.m., además de boletines intermedios a las 2:00 a.m., 8:00 a.m., 2:00 p.m. y 8:00 p.m.

La temporada de huracanes en la cuenta del Atlántico comienza 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre.

Los nombres que se utilizarán para los sistemas de este año son: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van y Wendy.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, en inglés) confirmó que, entre marzo y mayo de 2025, hay un 40% de probabilidad de que se desarrolle “La Niña” y un 60% de que prevalezcan condiciones neutras.