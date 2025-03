¿Qué harían las mujeres un 8 de marzo sin hombres? Aquí las respuestas

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conoce como una fecha de lucha por los derechos. Cada año, además de celebrar a las féminas, millones de mujeres en el mundo toman las calles para exigir justicia, igualdad y una vida libre de todo tipo de violencia.

En medio de la celebración, en la plataforma X (anteriormente Twitter) surgió una pregunta que desató un hilo de verdades: “¿Qué harían las mujeres un 8 de marzo sin hombres?”. Las respuestas no tardaron en llegar, reflejando anhelos, frustraciones y reflexiones sobre la realidad que viven las mujeres a través de sus vidas cotidianas.

Muchas coincidieron en lo mismo: sentir seguridad en espacios públicos.

“Me iría a caminar de noche o de madrugada por lugares solitarios mientras escucho música y alucino”, escribió una usuaria, mientras otra respondió: “Salir a bailar con ropa corta, ponerme en pedo. Salir del boliche y volver caminando hasta mi casita con mis amigas / sola”.

De hecho, la idea de poder moverse libremente sin la amenaza del acoso o la violencia resonó en numerosos comentarios.

“Dejar que mi hija regrese de la uni caminando o en transporte público con la ropa que quisiera (shorts, falda)”, comentó otra.

“Creo que todas coincidimos en que nos pondriamos la ropa que queremos no? Tengo faldas y shorts que no puedo usar sin el riesgo de que algún conductor o ente masculino se me quede viendo morbosamente”, añadió una más.

Otras respuestas apuntaron a la carga emocional y mental que se crea durante las interacciones con los hombres en el día a día, lo que obliga a las mujeres no poder salir a sus lugares favoritos sin acompañante.

Cada 8M me enojo más y más y ahora les voy a hacer a ustedes la misma pregunta que yo me hago siempre:



¿QUÉ HARÍAN SI TUVIÉRAMOS UN (1) DÍA SIN HOMBRES?



Yo me pondría ropa con transparencias, saldría a tomar sin miedo con mis amigas, y caminar en la noche con audífonos!!!! — Nathalia Molina (@nathaliawrites) March 7, 2025

“Pues yo lo normal, saldría a mis lugares favoritos sola sin necesidad de rogarle a alguien más que me acompañe”, escribió una usuaria.

“Iría a leer a algún parque que me guste, tomaría el camino más corto a mi casa (sin miedo de que este sea poco concurrido) y no me moriría de miedo cuando me encuentre sola en el transporte público o en un taxi”.

En la misma línea, otra expresó: “No me daría ansiedad ponerme un top para salir a la calle o mi mamá dejaría de decirme que deje de pararme en la PUERTA DE MI CASA en top y short pq un hombre podría pasar y mirarme. Podría andar de noche en paz o podría dejar de caminar corriendo pq estaría segura”.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de reacciones masculinas. Algunos hombres respondieron, mientras que otros intentaron revertir la pregunta.

“El transporte público no daría a basto, los comercios principales/bares/tiendas no darían a basto, las plantas nucleares/centrales energéticas no darían a basto, las fuerzas armadas/de seguridad no darían a basto. Hay sectores fundamentales que carecen de personal femenino.”, escribió uno.

Otro fue más al grano: “Nos necesitamos mutuamente, sencillo”.

A esto, las mujeres no tardaron en contestar, describiendo que, simplemente, no comprenden el tema.

“Es increíble leer comentarios de hombres diciendo que por qué solo pensamos en salir de noche, de fiesta y no arreglar el mundo como ellos “lo hacen”. Pero hombre, no les resuena que queramos algo tan básico cómo salir tranquilas, con la ropa que queramos y emborracharnos”, dijo una usuaria.

“Una mujer tira una consigna imaginaria para otras mujeres. las respuestas: varones ofendidos y llorando. por ahí un día no sería suficiente, eh. Jajaja”, dijo otra.