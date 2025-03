La felicidad es cosa seria

El coach de felicidad Yldefonso López Morales se toma muy en serio la felicidad y la forma de ayudar a otras personas a alcanzar un estado de bienestar.

Por ello presentará la conferencia “Felicidad 360” el 24 de marzo en el Centro de Bellas Artes en San Juan.

“Felicidad 360 es un evento que les va a cambiar la vida a los asistentes porque, más que una conferencia, es una experiencia”, explicó el coach en entrevista con Metro Puerto Rico.

Con un trasfondo profesional como abogado laboral, López Morales se certificó como coach por el International Coaching Federation, y luego como “coach de felicidad” bajo Happitude, organización con base en Mumbai, India.

El experto utiliza su conocimiento con base científica sobre el tema en una conferencia tratará sobre diversas maneras en las que las personas pueden lograr la felicidad, al igual que la necesidad de conservar ese estado anímico para tener éxito personal y profesional.

“Yo le digo a la gente que la felicidad es una cosa bien seria, que hay que trabajarla todos los días con intención, porque la felicidad es una decisión que tú tienes que tomar”, subrayó el conferenciante sobre la importancia de conseguir la felicidad.

¿Qué es un coach de felicidad?

Un coach sirve de asesor para ayudar cumplir una meta particular de la persona que acuda a su servicio, mientras que un coach de felicidad se concentra en “acompañar a la persona en el camino a llegar a la felicidad”, según el licenciado.

Conforme a López Morales, hay tres herramientas claves en el funcionamiento de una sesión individual entre un coach de felicidad y una persona: la escucha activa, el silencio y las preguntas profundas. Combinando estos tres elementos, el coach realiza preguntas que dirigen a su aprendiz desde un estado inicial a un estado deseado.

“Yo no le voy a dar instrucciones, yo no le voy a dar sugerencias. Yo le hago preguntas que lo lleven a él mismo o a ella misma a llegar a la conclusión de qué es lo que debe hacer”, aclaró.

Por encima de todo, el orador puntualiza que las preguntas profundas son “lo que te hacen un gran coach”.

“Tiene que ser una pregunta que provoque al coachee porque de ahí es que salen las grandes decisiones del proceso”, especificó López Morales sobre el rol de las preguntas como motor del cambio.

Para López Morales, “ejercer como coach es grandioso”, y considera que desde que empezó lo ha hecho “más feliz”.

“Porque el efecto que yo veo, el efecto que tiene, cada vez que yo voy a una compañía a hablar de esto, o hasta que voy a algún foro a hablar del tema, hay tan poca información, sabemos tan poco de la felicidad, que cuando les doy la información que yo sé, porque la he estudiado, la he practicado, todo el mundo se queda impresionado, impactado, porque son cosas que no sabíamos, que no habíamos pensado, que no habíamos hecho el análisis que merece”, sostuvo.