Chef Daniel Lugo y su carta de amor a Puerto Rico en Trova

Para el chef puertorriqueño Daniel Lugo, la cocina del restaurante Trova en el Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort, es un lienzo donde plasma con orgullo los sabore de sus raíces y las memorias que definieron su infancia.

Su llegada a Trova marca una nueva etapa en la que la tradición se une con la vanguardia gastronómica para proyectar la esencia de cocina puertorriqueña a otro nivel. “Cada plato es una historia, un pedazo de mi Puerto Rico, con ingredientes que evocan los aromas de mi hogar” , expresó con pasión el chef ejecutivo de Trova en entrevista con Sabrosia.PR.

“Trova es, básicamente, my love letter to Puerto Rico. Muchos de los platos en el menú son historias personales de mi niñez, entre otros historias que he obtenido en diferentes países que he viajado”, explicó Lugo.

“Es algo bien personal, y no tan solo cuento historias mías, también cuento historias de diferentes lugares de Puerto Rico. Por ejemplo, tengo un plato que es de Humacao, típico de aquí. Tengo otro plato típico de Loíza, otro del west coast de Mayagüez, Cabo Rojo, de donde yo soy. He logrado contar diferentes historias personales y de Puerto Rico también”, compartió.

Bajo su dirección, el menú de Trova se convierte en una carta de amor a la isla, destacando ingredientes autóctonos y técnicas modernas que elevan la experiencia gastronómica.

“Lo interesante en Trova es que he podido respetar esa esencia de algunos platos puertorriqueños, pero a la misma vez elevarlos con diferentes técnicas más modernas”, describió entusiasmado.

Entre los platos estrella, se encuentran creaciones que rinden homenaje a diferentes rincones de Puerto Rico:

Pulpo estilo Joyuda. Inspirado en sus días de niñez en la costa oeste, este plato presenta finas láminas de pulpo con alioli de aceitunas, aguacate, lima, pimientos dulces y cilantro. “Es un tributo a las marisquerías de Joyuda y a esos sabores frescos del mar que siempre llevo conmigo”, comentó Lugo.

Mero en Caldo Santo. La tradición afrocaribeña de Loíza cobra vida en este plato, inspirado en la sopa de pescado con base de coco que por generaciones ha sido un emblema culinario de la región. Lugo rescata esta receta ancestral y la reinventa con ingredientes de alta calidad que resaltan la riqueza gastronómica de la isla.

Ensalada de tubérculos locales. Un guiño a la abundancia de la tierra, esta ensalada combina vegetales con comino, queso de cabra, china y semillas de calabaza. “Nuestra agricultura tiene un valor incalculable, y quiero que cada comensal se conecte con la esencia de nuestra tierra a través de este plato”, afirmó.

Para Lugo, parte de su misión es desafiar la percepción tradicional de la gastronomía puertorriqueña. “Mi expectativa es cambiar la manera de pensar, no solo de los puertorriqueños, sino de los extranjeros, sobre la comida puertorriqueña. Nosotros somos más que... No quiero ganarme enemigos, pero somos más que mofongo”, expresó con una sonrisa. “Quiero dejar mi huella en la industria culinaria aquí en Puerto Rico”, sostuvo.

Otro aspecto clave en su filosofía es el uso de productos locales. “Esta es la experiencia más grata ahora que estoy abriendo Trova. Después de ocho años de vivir en Washington, D.C., y ahora mudarme a Puerto Rico, he logrado reconectar con viejos amigos como Frutos del Guacabo, Vaca Negra, y la pescadería aquí mismo en Humacao. He logrado que esas conexiones que tenía antes sean parte de mi love letter para Puerto Rico”.

El reto de Lugo es grande, pero su pasión por la cocina y su amor por la isla prometen transformar a Trova en una referencia culinaria a nivel internacional.

“No tan solo quiero que los comensales vean la historia del plato, quiero que a través de los platos tengan sus propias memorias, ya sean de su juventud o experiencias pasadas”, manifestó. “Con cada plato, con cada bite, nuestros guests deben tener sus propias experiencias también”.

A futuro, el chef también planifica seguir evolucionando la oferta culinaria. “Cambiar los platos según la temporada es una de las estrategias clave en Trova. A veces, los guests pedirán platos que solo estuvieron en el menú por un tiempo, pero lo bueno de trabajar con ingredientes de temporada es que siempre podemos traerlos de vuelta al año siguiente. No lo veo como un reto, sino como una oportunidad de seguir expresándome y evolucionando el concepto”.

Sin duda, presenta una exquisita experiencia culinaria, como una declaración de amor a Puerto Rico servida en cada plato.

“Quiero que cada persona que pruebe nuestros platos sienta a Puerto Rico en su corazón”, concluyó.

Trova abre sus puertas diariamente para el desayuno de 7:30 a.m. a 10:30 a.m. y para la cena de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Se recomienda realizar reservaciones para garantizar disponibilidad. Para reservaciones o más información, los interesados pueden llamar al (787) 247-7979 o visitar www.wyndhampalmas.com/trova.